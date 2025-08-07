Nature by mohol stiahnuť druhú minuloročnú najcitovanejšiu klimatickú štúdiu pre chyby vo výpočtoch

Vedecký dokument poukázal na prekvapivo vysoký vplyv na ekonomický rast nedostatočného znižovania emisií skleníkových plynov. To vyvolalo pochybnosti vo vedeckej komunite a viedlo to k preskúmaniu štúdie. Autori nájdené omyly priznali.
V pôvodnom znení štúdie trojica vedcov z Postupimského ústavu pre výskum dopadu zmeny klímy tvrdila, že v prípade, keby sa nepodarilo výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a zmierniť otepľovanie planéty, by ekonomický rast do roku 2100 spomalil o 62 percent.
Dokument publikovaný časopisom Nature bol podľa britskej organizácie Carbon Brief druhou najviac citovanou štúdiou o klíme, ktorá bola vydaná v minulom roku. Jej závery však medzi niektorými vedcami vzbudili pochybnosti. „Pozdvihli sme obočie, pretože mnoho ľudí sa domnieva, že už 20 percent je veľmi vysoké číslo,“ uviedol ekonóm Solomon Hsiang, ktorý spoločne s ďalšími kolegami zo Stanfordskej univerzity štúdiu preskúmal. Práve spomalenie o 20 percent uvádzali aj predchádzajúce štúdie.
Vedci z americkej univerzity pri preskúmaní štúdie našli chyby, ktoré sa týkali Uzbekistanu, a štatistické nedostatky. To podľa autorov preskúmania viedlo k nadhodnoteniu odhadu vplyvu v pôvodnom texte.
Jeden z autorov štúdie Maximilian Kotz pochybenie priznáva. „Čakáme, že Nature oznámi svoje rozhodnutie, čo sa bude ďalej diať,“ uviedol Kotz. Zástupca časopisu, Karl Ziemelis, uviedol, že revue čoskoro zverejní ďalšie informácie. Podľa agentúry AFP je na stole možnosť, že časopis štúdiu úplne stiahne. V súčasnosti revue poukazuje na to, že je štúdia problematická.
Podľa Kotza sa však nemení hlavné vyznenie štúdie, a to, že zmena klímy bude mať rozsiahle dopady na hospodárstvo v najbližších desaťročiach. Podľa neho sa ukázalo, že vzájomná kontrola medzi vedcami funguje. „Tím vedcov, ktorý kontroluje prácu iných vedcov a nachádza chyby, ktoré ďalší tím vedcov uznáva a opravuje svoje závery – to je tá najlepšia podoba vedy,“ uviedol Hsiang.