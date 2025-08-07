ONLINE: Rubio: Rusko prvýkrát dalo jasné signály, ako ukončiť vojnu na Ukrajine

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 261 dní
6:56 Vojak americkej armády slúžiaci v štáte Texas bol v stredu zadržaný pre podozrenie z pokusu o poskytnutie utajovaných informácií o americkom bojovom tanku ruskej strane.
Ako informovala agentúra AFP, 22-ročný Taylor Adam Lee z El Pasa chcel utajované vojenské informácie o zraniteľnosti amerických tankov poskytnúť osobe, o ktorej sa domnieval, že je dôstojníkom ruskej spravodajskej služby. Výmenou za to mal získať ruské občianstvo, uviedol zástupca riaditeľa kontrarozviedky amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Roman Rozhavsky.
Ministerstvo spravodlivosti spresnilo, že Lee, ktorý slúžil na základni Fort Bliss v Texase, sa pokúsil poskytnúť ruskému ministerstvu obrany technické informácie o tanku M1A2 Abrams.
Na stretnutí v júli Lee údajne odovzdal SD kartu obsahujúcu dokumenty a informácie o tanku osobe, o ktorej sa domnieval, že je zástupcom ruskej vlády.
„Dnešné zatknutie je odkazom pre každého, kto uvažuje o zrade USA – najmä pre príslušníkov ozbrojených síl, ktorí prisahali chrániť našu vlasť,“ upozornil Rozhavsky.
6:15 Americký prezident Donald Trump sa bude môcť stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským vládcom Vladimirom Putinom za predpokladu, že sa podarí zblížiť postoje Kyjeva, Moskvy a európskych partnerov, uviedol podľa agentúry Unian americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo Fox Business.
Rubio povedal, že Spojené štáty prvýkrát dostali jasné signály „o tom, čo by Rusko mohlo žiadať na ukončenie vojny“, hoci podmienky Kremľa neprezradil, upozorňuje Unian.
"Lepšie chápeme podmienky, za ktorých by bolo Rusko ochotné ukončiť vojnu. Teraz to budeme musieť porovnať s tým, s čím by súhlasili Európania a s čím by boli ochotní súhlasiť Ukrajinci. Musíme prísť na to, ako tieto postoje priblížiť. Ak ich dokážeme dostatočne priblížiť k tomu, čo chcú Rusi a čo chcú Ukrajinci, potom bude prezident môcť usporiadať stretnutie, na ktorom sa zúčastnia Putin aj Zelenskyj,“ povedal Rubio.
Kľúčovými sa môžu stať územné otázky a v určitej fáze rokovaní by malo dôjsť k prímeriu, uviedol. Rubio v rozhovore povedal, že nevie, či sa stretnutie Trumpa s Putinom uskutoční na budúci týždeň. Záleží na tom, aký pokrok sa obom stranám podarí dosiahnuť. Zároveň podotkol, že by obaja prezidenti v najbližších dňoch mohli hovoriť telefonicky, žiadny dátum ale ešte nebol stanovený.
Ukrajinský prezident v stredu s Trumpom hovoril pri rovnakom telefonáte ako európski lídri a potom uviedol, že Ukrajina sa zhoduje so svojimi partnermi, že vojna sa musí skončiť a že je potrebné dosiahnuť „trvalý a spoľahlivý mier“.
Americký prezident Donald Trump sa chce osobne stretnúť so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, napísal denník The New York Times (NYT). Schôdzka by sa podľa dvoch zdrojov, na ktoré sa denník odvoláva, mohla uskutočniť už na budúci týždeň. Nasledovať má rokovanie oboch prezidentov s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. Trump to podľa NYT v stredu v telefonáte oznámil európskym lídrom.
S Putinom v stredu v Moskve o možnom prímerí vo vojne na Ukrajine rokoval Trumpov splnomocnenec Steve Witkoff. Šéf Bieleho domu dal krátko potom najavo svoje presvedčenie, že rokovanie prinieslo veľký pokrok.Čítajte viac Trump má podľa New York Times v úmysle stretnúť sa s Putinom už na budúci týždeň
Trump v minuloročnej predvolebnej kampani opakovane sľuboval, že vojnu na Ukrajine, ktorú pred tromi a pol rokmi začalo Rusko, ukončí do 24 hodín od svojho nástupu do funkcie. Neskôr pripustil, že je to zložité; vyhlásil tiež, že s Putinom nie je spokojný, a začal zvyšovať tlak na Moskvu a hroziť sankciami.
Chystané stretnutie by podľa NYT nebolo za účasti žiadneho z európskych lídrov, čo podľa jedného zo zdrojov európski predstavitelia zrejme akceptovali. Zatiaľ však nie je isté, či s Trumpovými plánmi súhlasí Putin či Zelenskyj.