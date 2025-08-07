Sudánske letectvo zničilo lietadlo údajne s kolumbijskými žoldniermi

Lietadlo bolo podľa zdroja úplne zničené pri svojom pristávacom manévri počas útoku na letisko Nyala, ktoré je terčom opakovaných útokov sudánskej armády bojujúcej od apríla 2023 proti polovojenským Silám rýchlej podpory (RSF).
Počet osôb na palube ani prípadných preživších nie je známy, doplnila agentúra AFP, píše TASR.
Sudánska armáda obviňuje Emiráty z dodávok zbraní RSF, čo SAE popierajú. Okrem toho – podľa sudánskej armády a jej spojencov – v Dárfúre bojuje na strane RSF viac než 80 kolumbijských žoldnierov. Abú Zabí aj tieto obvinenia popiera.
Kolumbijskí žoldnieri, často bývalí vojaci alebo povstalci, sa objavili aj v iných konfliktoch v rôznych častiach sveta a SAE boli najatí na operácie v Jemene a Perzskom zálive, tvrdí AFP.
Vojna v Sudáne trvá už tretí rok, pričom si vyžiadala desiatky tisíc obetí a 13 miliónov vysídlených.