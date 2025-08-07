Apple rozbieha rekordnú investíciu v USA. Trump tlačí na americké firmy a chce, aby sa iPhony vyrábali doma

Trump oznámil túto investíciu v Bielom dome v prítomnosti generálneho riaditeľa technologického giganta Tima Cooka, pričom ju označil za „najväčšiu investíciu, akú kedy (spoločnosť) Apple v Amerike uskutočnila.“
„Apple výrazne zvýši výdavky na domácu dodávateľskú sieť,“ dodal Trump a vyzdvihol novú výrobnú prevádzku na sklo používané na výrobu obrazoviek iPhonov v štáte Kentucky.
Spoločnosť Apple vo februári oznámila, že v USA investuje viac než 500 miliárd dolárov a zamestná 20 000 ľudí. AFP poznamenala, že zásluhy za toto rozhodnutie si prisvojil Trump.Čítajte viac Neostalo len pri hrozbách: Donald Trump napálil Indii drastické clá za ruskú ropu
Nové záväzky nadväzujú na plány z roku 2021, keď spoločnosť založená Stevom Jobsom deklarovala investíciu 430 miliárd dolárov v USA a vytvorenie 20 000 pracovných miest počas nasledujúcich piatich rokov.
„Len za tento rok sú americkí výrobcovia na dobrej ceste vyrobiť 19 miliárd čipov pre Apple v 24 továrňach v 12 rôznych štátoch,“ povedal Cook v Oválnej pracovni.
Trump, ktorý tlačí na americké firmy, aby presúvali výrobu späť do USA, a to napr. cez zavádzanie ciel na obchodných partnerov, označil rozhodnutie Apple za významný krok ku konečnému cieľu, ktorým je „… zabezpečiť, aby iPhony predávané v Spojených štátoch amerických boli v Amerike aj vyrobené.“Čítajte aj V Spojených štátoch začali platiť clá na tovary z desiatok krajín, Trump chce miliardy dolárov
Cook však následne spresnil, že hoci mnoho komponentov do iPhonov bude vyrábaných v USA, kompletizovať sa budú aj naďalej v zahraničí.
„Ak sa pozriete na podstatnú časť, veľa polovodičov vyrábame tu, sklo vyrábame tu, modul Face ID vyrábame tu… a tieto komponenty používame aj pre produkty predávané v iných častiach sveta,“ vysvetlil Cook.