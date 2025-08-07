Rusi vraj cestovali v čase: Dostali sme sa do minulosti. Videli aj budúcnosť? V Moskve uzavreli inštitút, ktorý dvíha obočie

Na existenciu tohto ústavu upozornila televízia RTVI. Inštitút výskumu podstaty času fungoval na MGU, najstaršej a najväčšej univerzite v Rusku, od roku 1999.
Svoje webové stránky mal na subdoméne oficiálneho webu univerzity a využíval jej priestory na organizovanie seminárov. Medzi uvedenými témami, ktorými sa zaoberal, bolo okrem iného „porozumenie podstate premenlivosti sveta“ alebo „vývoj adekvátnych metód merania premenlivosti“.
Ústav mal 24 laboratórií a usporiadal celkom 859 seminárov, na ktorých vystupovali aj teoretici niektorých pseudovedeckých smerov. Jeden prednášajúci napríklad tvrdil, že „človek videl živého stegosaura“, hoci tento druh vymrel pred 150 miliónmi rokov.
Dekan fakulty biológie MGU Michail Kirpičnikov v rozhovore v RTVI povedal, že o existencii takéhoto ústavu nevedel. „Oficiálne taká štruktúra určite neexistuje. O žiadnej takej inštitúcii neviem, a to som dekanom skoro 20 rokov. Kolega, veterán fakulty, hovorí, že nejaká štruktúra, ktorá sa tak sama označuje, vraj existuje. (…) Úprimne hovorím, že o tom počujem prvýkrát,“ povedal.
Redakcia RTVI sa obrátila na tlačové oddelenie univerzity s otázkou, či tento ústav oficiálne existoval a či jeho témy zodpovedajú poslaniu univerzity a súčasným vedeckým štandardom. Do doby vydania správy univerzita neodpovedala. Krátko po zaslaní otázok sa však webová stránka ústavu stala nedostupnou.