USA nariadili diplomatom lobovať proti Aktu EÚ o digitálnych službách

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa údajne nariadila svojim diplomatom v Európe, aby spustili lobistickú kampaň proti Nariadeniu Európskej únie o digitálnych službách (DSA). Spojené štáty tvrdia, že tento právny predpis obmedzuje slobodu prejavu a kladie finančné nároky na americké technologické spoločnosti. Vyplýva to z interného dokumentu, do ktorého vo štvrtok nahliadla agentúra Reuters.

07.08.2025 09:49
V liste zo 4. augusta, ktorý podpísal minister zahraničných vecí Marco Rubio, sa uvádza, že EÚ zavádza „neprimerané“ obmedzenia slobody prejavu, pričom spomínané nariadenie ich ešte viac sprísňuje.

Zdroj: Reuters

DSA je významnou únijnou legislatívou, ktorá má za cieľ spraviť online prostredie bezpečnejším a spravodlivejším. Ukladá technologickým gigantom väčšiu zodpovednosť za odstraňovanie nelegálneho obsahu, ako sú nenávistné prejavy či materiály týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí, pripomína Reuters.

Trump si boj proti cenzúre – najmä proti tomu, čo považuje za potláčanie konzervatívnych hlasov na internete – stanovil za poprednú tému svojej administratívy. Najvyšší americkí predstavitelia, vrátane viceprezidenta J. D. Vancea, sa zamerali na európske nariadenia a predstaviteľov, ktorých obvinili z „cenzúry“ Američanov. Európska únia tieto tvrdenia odmieta.

Agentúra Reuters ďalej píše, že dokument obsahuje konkrétne odporúčania pre amerických diplomatov na veľvyslanectvách USA v Európe o tom, ako by sa malo nariadenie EÚ upraviť. Patrí medzi ne napríklad zúženie definície „nelegálneho obsahu“ a zmiernenie pokút za nedodržiavanie pravidiel. Tiež kritizuje Kódex správania v oblasti dezinformácií, ktorý považuje za príliš rozsiahly a zasahujúci do slobody prejavu.

„Zastúpenia by sa mali zamerať na budovanie podpory hostiteľskej vlády a ďalších zainteresovaných strán s cieľom zrušiť a/alebo zmeniť a doplniť DSA alebo súvisiace právne predpisy EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy obmedzujúce slobodu prejavu na internete,“ uvádza sa v liste.

Zdroj: Reuters

Spojené štáty zároveň vyzývajú diplomatov, aby monitorovali a hlásili prípady cenzúry, najmä ak sa týkajú amerických občanov či firiem.

Európska únia však obvinenia odmieta a tvrdí, že legislatíva je navrhnutá na ochranu digitálnych trhov a nie je namierená proti americkým technologickým spoločnostiam. Rovnako nie je súčasťou aktuálnych obchodných rokovaní medzi EÚ a USA.

