Putin sa stretne s Trumpom, potvrdil Kremeľ. Na stole je aj účasť Zelenského

V stredu rokoval v Moskve so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom Steve Witkoff, splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa Ušakova americký predstaviteľ spomenul možnosť aj trojstranného stretnutia za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Moskva tento návrh nekomentovala, povedal Ušakov podľa agentúry RIA Novosti.
„Na návrh americkej strany bola v princípe dosiahnutá dohoda o usporiadaní bilaterálneho stretnutia na najvyššej úrovni v nadchádzajúcich dňoch, teda stretnutie prezidenta Vladimira Putina a Donalda Trumpa,“ povedal vo štvrtok novinárom Ušakov. „V súčasnej dobe spoločne s americkými kolegami začíname pracovať na detailoch,“ dodal. Dohodnuté je podľa neho v zásade aj miesto konania summitu, o ňom ale podľa neho bude Kremeľ informovať neskôr.
Witkoff podľa Ušakova v Moskve spomenul aj možnosť trojstranného stretnutia medzi Putinom, Trumpom a Zelenským, to ale ruská strana nechala bez komentára. „Táto možnosť nebola konkrétne prerokovaná. Ruská strana túto možnosť nechala úplne bez komentára,“ povedal.
Americký prezident voči svojmu ruskému náprotivku v uplynulých týždňoch opakovane vyjadril nespokojnosť pre jeho nedostatočné snahy o ukončenie vojny na Ukrajine.
Zelenskyj vyzval na stretnutie s Putinom v záujme ukončenia vojny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.
Zelenskyj napísal na sociálnych sieťach, že hlavnou prioritou Ukrajiny je zastavenie krviprelievania a na to musí Rusko súhlasiť s prímerím. Ďalším dôležitým krokom je stretnutie prezidentov na zaistenie trvalého mieru.
„My na Ukrajine sme opakovane povedali, že hľadanie skutočných riešení môže byť naozaj efektívne iba na úrovni lídrov. Je potrebné určiť čas stretnutia v takomto formáte a rozsah otázok, ktoré sa budú riešiť,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.Čítajte viac Putin prijal Trumpovho muža v Kremli: vymenili si "signály" o vojne na Ukrajine. Rokovali tri hodiny
Šéf Bieleho domu plán na stretnutie so šéfom Kremľa podľa zdrojov denníka The New York Times (NYT) oznámil počas telefonátu s európskymi lídrami, ktorý sa uskutočnil v stredu niekoľko hodín po rokovaniach jeho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a Putina v Moskve. Trump označil ich stretnutie za veľmi produktívne a na sieti Truth Social napísal, že bol dosiahnutý veľký pokrok.
Na osobnú schôdzku Trumpa a Putina by podľa NYT nadviazalo ich spoločné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na trilaterálnych rozhovoroch by sa v prípade ich konania podľa denníka nezúčastnil žiadny európsky líder.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová podľa agentúry AFP potvrdila, že Trump je otvorený schôdzke s Putinom a Zelenským. Záujem o stretnutie s americkým prezidentom podľa jej slov vyjadrila ruská strana.Čítajte viac Trump má podľa New York Times v úmysle stretnúť sa s Putinom už na budúci týždeň