Akoby Paríž ľahol popolom. Francúzsko už tretí deň bojuje s najväčším lesným požiarom od roku 1949

Plamene zúria na juhu Francúzska v departemente Aude. Podľa miestnych úradov sú najmenej tri osoby nezvestné a dvaja ľudia hospitalizovaní v kritickom stave. Zranenia utrpelo aj minimálne 13 ďalších osôb vrátane viacerých zasahujúcich hasičov.
„V súčasnosti požiar nie je pod kontrolou,“ povedal pre televíziu BFM TV jeden z veliteľov zásahu Christophe Magny. Vyjadril však nádej, že sa ho podarí lokalizovať ešte počas štvrtka.
Zábery z dronov ukazujú rozsiahle oblasti spálenej krajiny a husté dymové oblaky nad lesmi neďaleko Stredozemného mora, približne 100 kilometrov od hraníc so Španielskom.
Požiar, ktorý vypukol v utorok, sa veľmi rýchlo rozšíril a zasiahol územie s rozlohou zhruba jedenapolnásobku veľkosti Paríža. Úrady podľa agentúry Reuters uvádzajú, že ide o najväčší lesný požiar vo Francúzsku od roku 1949.
Ministerka pre energetickú transformáciu Agnes Pannierová-Runacherová pre rozhlasovú stanicu France Info povedala, že požiar sa už šíri pomalšie.
Meteorológovia však varujú pred novou vlnou horúčav, ktorá má zasiahnuť ďalšie časti juhu Francúzska od piatka a potrvá niekoľko dní. Vedci upozorňujú, že čoraz teplejšie a suchšie letá v oblasti Stredozemného mora zvyšujú riziko výskytu ničivých požiarov.