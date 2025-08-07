Pravda Správy Svet Tajná služba USA nechala zvýšiť hladinu rieky v Ohiu, kde Vance jazdil na kajaku

Tajná služba USA nechala zvýšiť hladinu rieky v Ohiu, kde Vance jazdil na kajaku

Tím amerického viceprezidenta J.D. Vancea požiadal členov amerického ženijného vojska (USACE), aby zmenili výšku hladiny rieky v štáte Ohio, kde potom Vance jazdil na kajaku na rodinnej dovolenke. Žiadosť o nezvyčajný zásah podala Tajná služba Spojených štátov (USSS) s cieľom zaistiť bezpečnú navigáciu viceprezidentovej ochranky počas výletu na rieke Little Miami River, uviedlo podľa denníka The Guardian USACE.

07.08.2025 11:08
debata (1)

Jeden zdroj denníku The Guardian anonymne oznámil, že dôvodom pre požiadavku o zvýšenie hladiny nebola len podpora Vanceovej ochranky z radov USSS, ale tiež vytvorenie „ideálnych podmienok pre jazdu na kajaku“. Denník uviedol, že toto tvrdenie nemohol nezávisle overiť.

Vance bol v Ohiu videný na svoje 41. narodeniny 2. augusta, píše The Guardian s odvolaním sa na príspevky na sociálnych sieťach, na ktorých je viceprezident vidieť na rieke, ktorá je odtokom z jazera Caesar Creek Lake.

Americký viceprezident Vance išiel na koncert vážnej hudby. Diváci v sále na neho pískali a bučali
Video

Podľa The Guardian táto správa vyvoláva otázky, či Vanceov úrad nevyužil verejnú infraštruktúru pre jeho osobnú rekreáciu v čase, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa podnikla škrty vo výške miliárd dolárov v štátnej správe, zahraničnej pomoci a vedeckom výskume.

vance, protest, vermont Čítajte viac Choď lyžovať do Ruska! Viceprezidenta USA Vancea na rodinnej lyžovačke privítali stovky demonštrantov
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #J. D. Vance