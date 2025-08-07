Tajná služba USA nechala zvýšiť hladinu rieky v Ohiu, kde Vance jazdil na kajaku

Jeden zdroj denníku The Guardian anonymne oznámil, že dôvodom pre požiadavku o zvýšenie hladiny nebola len podpora Vanceovej ochranky z radov USSS, ale tiež vytvorenie „ideálnych podmienok pre jazdu na kajaku“. Denník uviedol, že toto tvrdenie nemohol nezávisle overiť.
Vance bol v Ohiu videný na svoje 41. narodeniny 2. augusta, píše The Guardian s odvolaním sa na príspevky na sociálnych sieťach, na ktorých je viceprezident vidieť na rieke, ktorá je odtokom z jazera Caesar Creek Lake.
Podľa The Guardian táto správa vyvoláva otázky, či Vanceov úrad nevyužil verejnú infraštruktúru pre jeho osobnú rekreáciu v čase, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa podnikla škrty vo výške miliárd dolárov v štátnej správe, zahraničnej pomoci a vedeckom výskume.Čítajte viac Choď lyžovať do Ruska! Viceprezidenta USA Vancea na rodinnej lyžovačke privítali stovky demonštrantov