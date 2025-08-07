Po rokovaniach Putina a Witkoffa je všetko inak. Tlak na Moskvu funguje, odkazuje Zelenskyj, no varuje pred ruskými trikmi

„Kľúčové je zabezpečiť, aby v detailoch neoklamali nikoho – ani nás, ani Spojené štáty,“ dodal Zelenskyj. Trump a Zelenskyj spolu s európskymi lídrami telefonicky zdieľali pokrok v rokovaniach. Diskusie s Kremľom prebiehajú v čase, keď Trump varoval, že ak Rusko do 8. augusta nezastaví boje na Ukrajine, Washington zavedie sekundárne clá až do výšky 100 % na krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu.
Podľa denníka The New York Times plánuje Trump stretnutie s Putinom už budúci týždeň a následne aj trilaterálne rokovanie s Putinom a Zelenským. Ukrajinský líder vo svojom prejave uviedol, že Kyjev bude „rokovať o spoločnej pozícii a vízii" so západnými spojencami, pričom sa priamo k navrhovaným rokovaniam nevyjadril.
Trump po telefonáte uviedol, že „je veľká šanca, že k stretnutiu dôjde veľmi skoro“, no konkrétny termín nepotvrdil. Na otázku, či je USA blízko k dohode o prímerí s Ruskom, odpovedal: „Nechcem to povedať. Už som bol v minulosti sklamaný.“
Stretnutie najvyšších lídrov USA a Ruska potvrdil aj samotný Kremeľ. Podľa poradcu ruského vodcu Juriho Ušakova sa prípravy na summit lídrov sa už začali. Podľa jeho slov je ťažké predpovedať, koľko dní prípravy zaberú. Osobné stretnutie ruského a amerického prezidenta by bolo prvým od stretnutia niekdajšieho lídra USA Joea Bidena a Putina vo švajčiarskej Ženeve v júni 2021.
„V súčasnej dobe spoločne s americkými kolegami začíname pracovať na detailoch,“ dodal Ušakov. Dohodnuté je podľa neho v zásade aj miesto konania summitu, o ňom ale podľa neho bude Kremeľ informovať neskôr.
Witkoff podľa Ušakova v Moskve spomenul aj možnosť trojstranného stretnutia medzi Putinom, Trumpom a Zelenským, to ale ruská strana nechala bez komentára. „Táto možnosť nebola konkrétne prerokovaná. Ruská strana túto možnosť nechala úplne bez komentára,“ povedal.
V ostatných mesiacoch sa v Istanbule uskutočnili tri kolá mierových rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou, no bez zásadného pokroku. Strany sa dohodli len na výmenách zajatcov, k prímeriu však nedošlo pre ruské požiadavky. Podľa agentúry Bloomberg Kremeľ zvažuje obmedzené „letecké prímerie", čo znamená pozastavenie útokov dronmi a raketami, ak by Ukrajina súhlasila s rovnakým krokom.