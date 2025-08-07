Trump dal pokyn na sčítanie ľudu, nezohľadní osoby zdržiavajúce sa v USA nelegálne

Sčítanie ľudu každých desať rokov prikazuje americkým úradom ústava. Ďalšie sčítanie sa podľa týchto pravidiel malo konať v roku 2030. Okrem pohľadu do meniacej sa americkej demografie slúžia nové údaje tiež na prekreslenie volebných obvodov, čo môže zamiešať mocenskou rovnováhou vo Washingtone aj v jednotlivých štátoch, pripomínajú agentúry. V USA sa budú na budúci rok konať voľby do Snemovne reprezentantov, ktoré budú vo veľkej miere referendom o vláde prezidenta Trumpa.
Sčítanie bude podľa americkej hlavy štátu vysoko presné, založené na aktuálnych faktoch a dátumoch a bude vykonané „s využitím výsledkov a informácií získaných z prezidentských volieb v roku 2024“.
„Ľudia, ktorí sú v našej krajine nelegálne, nebudú do sčítania ľudu zarátaní,“ dodal Trump.
Posledné sčítanie ľudu sa v USA konalo v roku 2020. V krajine vtedy žilo 331 miliónov ľudí, o 7,4 percenta viac, ako v roku 2010. V USA bol pri minulom sčítaní rovnako po prvý raz zaznamenaný pokles počtu belochov z 63,7 percenta v roku 2010 na 57,8 percenta v roku 2020, teda najnižšiu úroveň, akú kedy zaznamenal Štatistický úrad.