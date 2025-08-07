Rodiny izraelských rukojemníkov vyplávali na lodiach k Pásmu Gazy

Organizátori plavby vyjadrili nádej, že sa „dostanú čo najbližšie k svojim blízkym“. Viac ako 20 ľudí vyplávalo na loďkách, ktoré niesli žlté vlajky a plagáty s fotografiami rukojemníkov, pričom posádka kričala ich mená.
„Mayday, mayday, mayday! Potrebujeme všetku medzinárodnú pomoc na záchranu 50 rukojemníkov, ktorých už takmer dva roky zadržiava Hamas,“ kričal cez megafón otec rukojemníka Nimroda Kohena.
Podľa údajov námorného sledovacieho systému jednej z lodí sa plavidlo k vodám patriacim k Pásmu Gazy nepriblížilo na menej než päť námorných míľ, uvádza The Times of Israel.Čítajte viac Hamas zverejnil video, ktoré šokovalo Západ. Som v zúfalom stave, nemám ani vodu, hovorí jeden z vychudnutých izraelských rukojemníkov
AFP pripomína, že z 251 ľudí unesených 7. októbra 2023 Hamasom zostáva v Pásme Gazy 49 rukojemníkov, z ktorých 27 považuje Izrael za mŕtvych.