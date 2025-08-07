Pravda Správy Svet Rodiny izraelských rukojemníkov vyplávali na lodiach k Pásmu Gazy

07.08.2025 14:50
Príbuzní izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas vyplávali na loďkách z mesta Aškelon s cieľom priblížiť sa k Pásmu Gazy, kde sa rukojemníci nachádzajú vo štvrtok 7. augusta 2025.
Organizátori plavby vyjadrili nádej, že sa „dostanú čo najbližšie k svojim blízkym“. Viac ako 20 ľudí vyplávalo na loďkách, ktoré niesli žlté vlajky a plagáty s fotografiami rukojemníkov, pričom posádka kričala ich mená.

Zdroj: Reuters

„Mayday, mayday, mayday! Potrebujeme všetku medzinárodnú pomoc na záchranu 50 rukojemníkov, ktorých už takmer dva roky zadržiava Hamas,“ kričal cez megafón otec rukojemníka Nimroda Kohena.

Podľa údajov námorného sledovacieho systému jednej z lodí sa plavidlo k vodám patriacim k Pásmu Gazy nepriblížilo na menej než päť námorných míľ, uvádza The Times of Israel.

AFP pripomína, že z 251 ľudí unesených 7. októbra 2023 Hamasom zostáva v Pásme Gazy 49 rukojemníkov, z ktorých 27 považuje Izrael za mŕtvych.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra 2023
Video
Archívne video
