Štátny zástupca obžaloval Okamuru a SPD z podnecovania k nenávisti

Obvodný štátny zástupca pre Prahu 1 Jan Lelek podľa servera iDNES.cz k obžalobe uviedol, že obsah plagátov vzbudzoval či posilňoval negatívne emócie nenávistného charakteru voči migrantom negroidnej rasy a rómskemu etniku na území ČR.Čítajte viac Okamuru vydali polícii na stíhanie, jeho brat hlasovať nedokázal. SPD hovorí o konci demokracie
Hnutie SPD vlani v lete v rámci predvolebnej kampane priviezlo na Václavské námestie v Prahe rozmerný bilbord, na ktorom bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom v ruke. Dopĺňal ho slogan „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“ a tiež „Stop migračnému paktu EÚ“. Na inom plagáte boli rómske deti, ktoré fajčia cigarety, a pri nich nápis „Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku“.Čítajte viac V Česku stúpla podpora opozičného hnutia ANO aj vládnej koalície Spolu
Polícia začala šéfa SPD stíhať vo februári tohto roka po tom, ako mu Poslanecká snemovňa odobrala poslaneckú imunitu. Proti obvineniu sa bránil s tým, že plagát nemal s rasizmom nič spoločné. Stíhanie spája s vládnou koalíciou, ktorá sa podľa neho snaží kriminalizovať opozičné názory a docieliť, aby SPD nekandidovala v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne.
Za podnecovanie k nenávisti hrozia Okamurovi tri roky za mrežami, hnutiu SPD hrozí peňažitý trest či v krajnom prípade aj zákaz činnosti.