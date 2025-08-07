Trumpova ponuka Putinovi sa javí ako veľkorysá. Obsahuje tri body, súhlasiť mali aj Európania

Web to uvádza s odvolaním sa na vlastné zdroje. Situáciu stručne komentoval poradca ruského vodcu Vladimira Putina Jurij Ušakov slovami: „Návrh je celkom prijateľný.“ Podľa Onetu išlo o ponuku, ktorú Steve Witkoff v Moskve prezentoval s pravdepodobným súhlasom európskych mocností.
Obsahuje tieto hlavné body:
- Na Ukrajine dôjde k prímeriu, nie k uzavretiu mierovej dohody.
- De facto uznanie ruských územných ziskov na Ukrajine – riešenie tejto otázky sa má odložiť o 49 alebo 99 rokov.
- V prevažnej miere budú zrušené sankcie uvalené na Rusko a v dlhodobom horizonte sa obnoví energetická spolupráca – vrátane dovozu ruského plynu a ropy.
Napriek týmto ústupkom však návrh nezaručuje, že sa Ukrajina v budúcnosti nepripojí k NATO, čo je jednou z hlavných požiadaviek Moskvy. Rovnako neobsahuje žiadny záväzok, že Západ zastaví vojenskú podporu Kyjevu.
Podľa komentára poľského Onetu by odmietnutie tejto ponuky zo strany Kremľa znamenalo, že aj tí najústretovejší politici v Európe by stratili ilúzie o možnosti kompromisu s Moskvou.
Ako informuje agentúra Bloomberg, americký prezident Donald Trump verí, že Putin by mohol byť ochotný zastaviť vojnu výmenou za územné zisky.Čítajte viac Po rokovaniach v Moskve opatrný optimizmus. Tlak na Rusko funguje, tvrdí Zelenskyj, no varuje pred trikmi Kremľa
Z vyjadrení Moskvy zatiaľ nevyplýva žiadna zásadná výhrada. „Američania predložili ponuku, ktorú považujeme za celkom prijateľnú. To je všetko,“ skonštatoval stroho Ušakov. Zatiaľ čo Kremeľ sa drží zdržanlivej rétoriky, viacerí európski lídri prejavujú opatrný optimizmus.
Napríklad poľský premiér Donald Tusk už 30. júla vyhlásil, že „existuje veľká šanca a množstvo náznakov, že rusko-ukrajinská vojna bude čoskoro pozastavená“. V podobnom duchu sa vyjadril aj český prezident Petr Pavel, ktorý pre BBC povedal: „Ak je cenou za prežitie Ukrajiny to, že Rusko obsadí časť jej územia, potom je to cena, ktorú možno prijať.“Čítajte viac Pavel v BBC: Dočasná ruská okupácia časti Ukrajiny môže byť cenou za jej prežitie
Onet oslovil aj poľského ministra zahraničných vecí Radosława Sikorského s otázkou, či si vie predstaviť obnovenie energetickej spolupráce s Moskvou. Jeho odpoveď znela: „Raz sa táto vojna skončí a Rusko je zdrojom surovín pre Európu už celé stáročia.“
Aj keď Sikorského slová boli diplomatické a nekonkrétne, podľa Onetu potvrdzujú, že návrh Spojených štátov je voči Moskve značne ústretový a obsahuje ďalekosiahle ústupky. Zatiaľ nie je jasné, či Rusko na ponuku pristúpi. Ak by sa dohoda podarila, Trump by tým Rusku poskytol výrazné úľavy a Putin by súhlasil s ukončením vojny aj bez splnenia pôvodne deklarovaných cieľov.
Trump zároveň Kremľu stanovil termín do 8. augusta, do ktorého by malo Rusko zastaviť vojenské operácie. V opačnom prípade hrozí zavedením sekundárnych sankcií – teda uvalením represívnych ciel voči štátom, ktoré pokračujú v dovoze ruskej ropy a plynu.
Zavedenie týchto opatrení by mohlo prakticky paralyzovať ruský export surovín a spôsobiť kolaps ekonomiky a štátneho rozpočtu.Čítajte viac Ruská ekonomika je v troskách, jedna vec ju však dorazí. Trump povedal, čo prinúti Putina prestať zabíjať