Mier za cenu straty časti územia? Čo si myslia Ukrajinci o troch rôznych predstavách o ukončení vojny?

Anketári oslovovali respondentov od 23. júla do 4. augusta. Časť z nich nevedela jasne odpovedať, ich percentuálny podiel preto z údajov vynechávame.
Až 76 percent opýtaných Ukrajincov kategoricky nesúhlasí s tým, ako si predstavuje ukončenie vojny ruský prezident Vladimir Putin. Opačný názor má iba 17 percent respondentov.
V Kremli vidia cestu k mieru v piatich hlavných bodoch. Rusi chcú, aby sa Ukrajina navždy zriekla snahy vstúpiť do NATO. Žiada od nej, aby sa záväzne vzdala okupovaných a ešte ďalších svojich území s tým, že ich uzná za súčasť Ruskej federácie. Zároveň Moskva podmieňuje zastavenie invázie zrušením protiruských sankcií, ktoré uvalili USA a EÚ. Zvlášť rozsiahle teritoriálne ústupky by znamenali faktickú kapituláciu napadnutého štátu, jeho prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane a dôrazne povedal, že s Putinovou predstavou nebude súhlasiť. Ešte doplňme piaty bod, ktorý je pre Ukrajincov neprijateľný: zmenšiť stav svojej armády a obmedziť zbrojenie.Čítajte viac Putin sa stretne s Trumpom. Ruský vodca naznačil, kde by sa mohli stretnúť, k účasti Zelenského má jasný odkaz
Americký plán podporujú dve pätiny opýtaných (39 percent), proti je ich bezmála polovica (49 percent). Jeho podstata spočíva v tom, že bezpečnostné záruky by Ukrajine poskytli európske štáty (bez USA). Rusko by si udržalo kontrolu nad okupovanými teritóriami, pričom Washington by uznal anektovaný Krym za súčasť Putinovho štátu. Tiež počíta so zrušením sankcií a obsahuje perspektívu členstva Ukrajiny v EÚ (zmienku o integrácii do NATO vynecháva).
Európsky-ukrajinský plán označilo za akceptovateľný 54 percent opýtaných (záporný postoj má 30 percent respondentov). Bezpečnostné garancie by podľa neho poskytli Európania spolu s Američanmi. Rusko by si udržalo kontrolu nad obsadenými územiami, ale svet by to oficiálne neuznal. Sankcie by sa síce odstránili, no nie okamžite, ale postupne. Nakoniec Moskva by nenamietala, že Kyjev sa usiluje o členstvo v EÚ (o NATO sa nehovorí podobne ako v americkom mierovom projekte).Čítajte viac Po rokovaniach v Moskve opatrný optimizmus. Tlak na Rusko funguje, tvrdí Zelenskyj, no varuje pred trikmi Kremľa
Inštitút urobil prieskum s rovnakými otázkami v máji tohto roku. Súhlas s podmienkami Putina sa medzi Ukrajincami odvtedy zvýšil len o 7 percent. V prípade americkej predstavy o ukončení bojov je nárast o 10 percent a európsky-ukrajinská idea podoby mieru si získala o 3 percentá viac stúpencov v porovnaní s dátami z mája 2025.
Zástupca riaditeľa inštútut Anton Hrušeckyj nepriamo naznačil, že Zelenskyj by mohol byť spokojný pri pohľade na výsledky ankety: „Ukrajinci naďalej prejavujú otvorenosť voči rokovaniam a možnosť (aj keď neochotne) schvaľovať ťažké rozhodnutia. Absolútna väčšina však stále odmieta požiadavky na kapituláciu, o čom je aj ruské memorandum," citoval ho server RBK-Ukrajina.Čítajte viac Pavel v BBC: Dočasná ruská okupácia časti Ukrajiny môže byť cenou za jej prežitie
Ešte dodajme, že anketári ozrejmili respondentom, čo konkrétne obsahujú tri rôzne plány, aby dokázali odpovedať na základe bodov, ktoré obsahujú.
Existuje nádej, že smerovanie k ukončeniu vojny by mohlo byť reálne v najbližších dňoch po tom, čo sa objavila informácia, že Putin sa má stretnúť s americkým lídrom Donaldom Trumpom. Logické by bolo, keby to išlo o trojstranný summit, na ktorý by pricestoval Zelenskyj.Čítajte viac Ruská ekonomika je v troskách, jedna vec ju však dorazí. Trump povedal, čo prinúti Putina prestať zabíjať
Poľský server Onet tvrdí, že po novom USA vidia východisko v troch hlavných bodoch. Pointa spočíva v tom, že Ukrajina a Rusko by podpísali prímerie (nebola by to mierová dohoda). Ukrajinci by sa fakticky vzdali okupovaných území s tým, že ich otázka by sa odsunula o 49 alebo až o 99 rokov. Zároveň sa počíta v prevažnej miere so zrušením protiruských sankcií, pričom v dlhodobom horizonte by sa obnovil biznis v oblasti energetiky, čiže čo sa týka exportu ropy a plynu z Ruska.