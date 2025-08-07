Pravda Správy Svet Pri havárii vrtuľníka nad riekou Mississippi zomreli 2 osoby

Pri havárii vrtuľníka nad riekou Mississippi zomreli 2 osoby

Vrtuľník letiaci nad riekou Mississippi v americkom štáte Illinois narazil vo štvrtok do elektrického vedenia, zrútil sa na nákladný čln a spôsobil požiar. Pri nehode zahynuli dve osoby. O incidente informoval americký Federálny úrad pre letectvo (FAA), píše TASR podľa správy agentúry AP.

07.08.2025 21:28
debata
Pád lietadla v Indii s viac ako 240 ľuďmi na palube
Video

Desiatnik Dallas Thompson z diaľničnej polície susedného štátu Missouri potvrdil, že dve osoby na palube vrtuľníka sú mŕtve. Uviedol, že neboli hlásené žiadne ďalšie obete ani zranení. Štátna polícia dodala, že v čase havárie na člne nikto nebol.

Nehoda sa stala vo štvrtok okolo 11.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) necelý kilometer od priehrady Alton, uviedol veliteľ tamojšieho hasičského zboru.

Na zverejnených záberoch na sociálnych sieťach z nákladného člna stúpa hustý čierny dym a podľa dostupných informácií sa hasičom podarilo oheň uhasiť. Nehodu budú vyšetrovať FAA a Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB).

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #havária vrtuľníka