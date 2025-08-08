Izrael schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza

„Bezpečnostný kabinet schválil návrh premiéra na porazenie Hamasu,“ uviedla kancelária izraelského predsedu vlády po niekoľkohodinovom zasadnutí bezpečnostného kabinetu. Vo vyhlásení predstavila podrobnosti o schválených plánoch na obsadenie mesta Gaza a o „piatich princípoch ukončenia vojny“.
„Armáda sa pripraví na prevzatie kontroly nad mestom Gaza a zároveň bude poskytovať humanitárnu pomoc civilnému obyvateľstvu mimo bojových zón,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Spomínanými princípmi ukončenia vojny je podľa BBC odzbrojenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, návrat všetkých rukojemníkov – živých i mŕtvych, demilitarizácia Pásma Gazy, izraelská bezpečnostná kontrola nad Pásmom Gazy, existencia alternatívnej civilnej vlády, ktorou nie je ani Hamas ani Palestínska samospráva.
„Absolútna väčšina ministrov kabinetu verila, že alternatívny plán predložený kabinetu nedosiahne porazenie Hamasu ani návrat unesených,“ uviedla kancelária Netanjahua. Vo vyhlásení však neuvádza podrobnosti tohto spomínaného alternatívneho plánu. Podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) zrejme odkazuje na návrh, ktorý predstavil náčelník generálneho štábu izraelských ozbrojených síl Ejal Zamir. Ten vo štvrtok uviedol, že armáda nesúhlasí s údajnými snahami premiéra Netanjahua presadiť plnú anexiu Pásma Gazy Izraelom.
TOI konštatuje, že izraelská armáda sa od začiatku vojny v palestínskej enkláve vyhýbala vstupu do veľkej časti mesta Gaza. Táto operácia si zrejme bude vyžadovať masovú evakuáciu oblasti, kde v súčasnosti žije približne 800.000 obyvateľov Pásma Gazy. Mesto Gaza je podľa TOI súčasťou 25 percent palestínskeho územia, ktoré izraelské sily dosiaľ neobsadili.
Kritici podľa stanice NBC News tvrdia, že obsadenie mesta Gaza predĺži zajatie rukojemníkov, ešte viac prehĺbi zapojenie izraelskej armády do konfliktu a zapríčiní vyšší počet palestínskych civilných obetí.
Ešte pred štvrtkovým zasadnutím Netanjahu v rozhovore pre stanicu Fox News povedal, že Izrael má v úmysle prevziať vojenskú kontrolu nad celým Pásmom Gazy, nechce mu však vládnuť ani si ho ponechať. Pre indický spravodajský kanál CNN-News18 predtým povedal, že Izrael neplánuje anektovať Pásmo Gazy a kontrolu nad ním po porážke militantného hnutia Hamas odovzdá prechodnej vláde.
Vojnu v Pásme Gazy rozpútal útok palestínskych militantov na Izrael z októbra 2023, ktorí zabili 1219 ľudí, prevažne civilistov a uniesli približne 250 ľudí ako rukojemníkov. Pri následných bojových operáciách izraelskej armády v Pásme Gazy prišlo o život vyše 61.000 ľudí, väčšinou civilistov – ide o údaje ministerstva zdravotníctva na území spravovanom Hamasom, ktoré OSN považuje za spoľahlivé.