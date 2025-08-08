ONLINE: Stretnutie Putina s Trumpom je blízko, so Zelenským ruský líder zatiaľ nechce hovoriť

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 262 dní
6:20 Rusko a Spojené štáty sa dohodli na stretnutí prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Podľa agentúry TASS to vo štvrtok povedal poradca Kremľa Jurij Ušakov s dodatkom, že prípravy na summit lídrov sa už začali. V stredu rokoval v Moskve so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom Steve Witkoff, splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa Ušakovho americký činiteľ spomenul možnosť trojstranného stretnutia za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Putin však vo štvrtok povedal, že pre schôdzku so Zelenským zatiaľ nie sú podmienky.
„Na návrh americkej strany sa v princípe dosiahla dohoda o usporiadaní bilaterálneho stretnutia na najvyššej úrovni v najbližších dňoch, teda stretnutia prezidenta Vladimira Putina a Donalda Trumpa,“ povedal dnes novinárom Ušakov. „V súčasnosti spoločne s americkými kolegami začíname pracovať na konkrétnych parametroch,“ dodal. Dohodnuté je podľa neho v zásade tiež miesto konania summitu, o ňom ale podľa neho bude Kremeľ informovať neskôr.
Trump vo štvrtok neskoro večer SELČ podľa agentúry AP poznamenal, že sa stretne s Putinom, aj keď ten sa odmietne stretnúť so Zelenským. Moskva sa v minulosti opakovane snažila spochybniť legitimitu Zelenského a vylučovala stretnutie oboch prezidentov, kým nebudú dohodnuté podmienky mierovej dohody, pripomenula agentúra AFP.
Zelenskyj opätovne vyzval na osobnú schôdzku medzi ním a Putinom. Kyjev v poslednom čase opakovane volá po stretnutí lídrov znepriatelených krajín, pretože iba oni podľa Zelenského môžu efektívne rokovať o mieri. „Na Ukrajine sme opakovane hovorili, že hľadanie skutočných riešení môže byť naozaj efektívne na úrovni lídrov,“ napísal dnes ukrajinský prezident na sieti X.
Zároveň avizoval telefonáty so svetovými predstaviteľmi, spomenul hovor s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a predstaviteľmi Francúzska či Talianska. Pripomenul stredajší telefonát s Trumpom, šéfom NATO Marekom Ruttom a niekoľkými európskymi lídrami. „Priority sú úplne jasné. Po prvé – koniec zabíjania a je to Rusko, kto musí súhlasiť s prímerím,“ napísal. Kyjev už skôr súhlasil s americkým návrhom na pokoj zbraní, Kremeľ nie.
Denník The New York Times (NYT) v stredu napísal, že Trump sa chce osobne stretnúť s Putinom a schôdzka by sa mohla uskutočniť už na budúci týždeň. Nasledovať má rokovanie oboch prezidentov s ukrajinskou hlavou štátu. Trump to podľa NYT v stredajšom telefonáte oznámil lídrom niektorých európskych krajín. Novinárom šéf Bieleho domu neskôr povedal, že je dobrá šanca, že sa schôdzka s Putinom uskutoční veľmi skoro. Biely dom v stredu uviedol, že záujem o schôdzku s Trumpom vyjadrilo Rusko.
Ak sa stretnutie uskutoční, bude prvým osobným stretnutím medzi prezidentmi USA a Ruska od roku 2021, keď s Putinom rokoval vtedajší americký prezident Joe Biden v Ženeve.
Trump dal medzitým najavo presvedčenie, že stredajšie rokovanie jeho emisara Witkoffa s Putinom v Moskve o možnom prímerí vo vojne na Ukrajine prinieslo veľký pokrok.
Ukrajina sa bráni ruskej ozbrojenej invázii od februára 2022. Trump v minuloročnej predvolebnej kampani sľuboval, že vojnu ukončí do 24 hodín od svojho nástupu do funkcie. Neskôr pripustil, že je to zložité; vyhlásil tiež, že s Putinom nie je spokojný, a začal zvyšovať tlak na Moskvu a hroziť sankciami. Šéf Bieleho domu na konci júla vyhlásil, že skráti päťdesiatdňovú lehotu, ktorú dal predtým Rusku na ukončenie vojny proti Ukrajine, na desať dní, ktoré uplynú v piatok.