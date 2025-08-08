Pravda Správy Svet Za rok zaznamenali v Sudáne takmer 100-tisíc prípadov cholery

V Sudáne zaznamenali od júla minulého roka takmer 100 000 prípadov cholery, oznámila vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Zároveň varovala pred ďalším šírením chorôb, vysídľovaním a hladom v Sudáne, kde už viac ako dva roky prebieha vojna, ktorá si vyžiadala desiatky tisíc obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

08.08.2025 07:23
debata

„Neúprosné násilie v Sudáne vyvolalo rozsiahly hlad, choroby a utrpenie,“ uviedol šéf WHO Tedros Ghebreyesus. „Po celom Sudáne sa rozšírila cholera a všetky štáty hlásia jej vypuknutie. Od júla minulého roka je hlásených takmer 100 000 prípadov,“ konštatoval.

V niekoľkých sudánskych štátoch vrátane hlavného mesta Chartúm sa podľa neho uskutočnili očkovacie kampane proti cholere. Dodal však, že nedávne záplavy, ktoré zasiahli veľké časti krajiny, podľa očakávaní zhoršia hlad a podporia ďalšie vypuknutia cholery, malárie, horúčky dengue a iných chorôb.

Cholera spôsobuje hnačku, vracanie a svalové kŕče. Vedie to k ťažkej dehydratácii, ktorá sa môže skončiť úmrtím už do niekoľkých hodín. Vo všeobecnosti sa nákaza šíri konzumáciou kontaminovaných potravín či vody. Napriek tomu sa jej dá ľahko predchádzať a je liečiteľná, ak je k dispozícii čistá voda, hygienické prostriedky a včasná lekárska starostlivosť.

V Sudáne je táto infekčná choroba endemická, ale od vypuknutia občianskej vojny medzi polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) a armádou v apríli 2023 sa jej výskyt oveľa zhoršil a je častejší.

AFP tvrdí, že od roku 2021 došlo k celosvetovému nárastu prípadov cholery.

Tedros tiež upozornil na krízu hladu v Sudáne. Obyvatelia mesta al-Fašír sa podľa neho živia krmivom pre zvieratá a hlad trápi milióny ľudí v celej krajine. Očakáva sa, že približne 770.000 detí mladších ako päť rokov bude v tomto roku trpieť závažnou akútnou podvýživou. V prvom polroku 2025 WHO evidovalo viac ako 17 000 detí s ťažkou podvýživou a zdravotnými komplikáciami.

Viac na túto tému: #Sudán #cholera