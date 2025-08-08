Seniora z Nemecka údajne pri hraniciach v Česku uniesli a zbili tri ženy

„Cestou domov ho údajne ešte v Českej republike zastavili tri doposiaľ neznáme ženy a podľa mužových slov ho násilím napchali na zadné sedadlo jeho striebornej Toyoty Yaris. Po krátkej jazde so ženami na neznámom mieste vystúpil a došlo k fyzickej potýčke," uviedli bavorskí policajti. Informuje o tom web TN.cz, ktorý cituje denník Augsburger Allgemeine.Čítajte aj Česko: Chlapca počas futbalu zasiahol blesk, utrpel popáleniny a zástavu srdca
Mužovi sa napriek zraneniam podarilo dôjsť späť do Nemecka, kde zastavil na parkovisku v Mitterteichu. Tam jeho stav upútal pozornosť okoloidúcich, ktorí privolali políciu.
Vyšetrovanie si následne prevzali bavorskí kriminalisti, ktorí teraz hľadajú prípadných svedkov celej udalosti. Redakcia TN.cz oslovila aj českú políciu. Tá však o veci nič nevie. „Kolegovia z Bavorska nás v tejto veci zatiaľ nekontaktovali. Je ale je možné, že to urobia neskôr," uviedla hovorkyňa polície Dagmar Mifková.