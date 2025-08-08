Pravda Správy Svet Juh Japonska zasiahli rekordne silné dažde, úrady evakuujú pol milióna ľudí

Japonské meteorologické služby v piatok vydali najvyššiu výstrahu pred nezvyčajne silnými a „život ohrozujúcimi“ dažďami v južnom regióne Kagošima a niektorých častiach regiónu Mijazaki. Úrady nariadili evakuáciu pol milióna ľudí, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Snímka z tlačovej konferencie Japonskej meteorologickej agentúry v Tokiu 8. augusta 2025.
Nepriaznivé počasie sprevádzané záplavami udrelo po vlnách horúčav, keď teploty vo viacerých regiónoch Japonska dosahovali až okolo 40 stupňov Celzia. V utorok v krajine namerali i nový teplotný rekord – 41,8 stupňa Celzia.

Úrady nariadili v prefektúrach Kagošima a Mijazaki evakuáciu približne 530 000 ľudí alebo odporučili prijať alternatívne opatrenia. Zástupca tamojšieho meteorologického úradu (JMA) uviedol, že Kagošima „zažíva také silné dažde, ako nikdy doteraz“.

„Sú ohrozené životy. Žiadame vás, aby ste zaistili svoju bezpečnosť presunutím sa do budov, ktoré sa nachádzajú čo i len trochu ďalej od prúdov alebo útesov,“ pokračoval a vyzval obyvateľov na evakuáciu aj bez pokynov ich samospráv.

Japonské ministerstvo pôdohospodárstva varovalo pred rizikom vylievania riek z korýt. V meste Aira dvoch ľudí vyslobodili spod zrúteného domu a jedna žena je nezvestná. Medzinárodne letisko v Kirišime zrušilo všetky vnútroštátne lety.

Podľa spravodajského webu Kyodo News v prefektúre Kagošima spadlo za 24 hodín viac ako 490 milimetrov zrážok – najviac v histórii meraní.

