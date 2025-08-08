Metallica a depešáci v Moskve? Rusi sa bavia na hudbe Západu, aj keď kapely odmietajú prísť

Metallica, Depeche Mode, Nick Cave – to sú americkí, európski a austrálski umelci, ktorí v Rusku nevystupujú od februára 2022, keď ruská armáda zaútočila na Ukrajinu. Napríklad americká skupina The Killers alebo britská Gorillaz zrušili svoje plánované koncerty. V máji 2022 odvolala americká punkrocková kapela Green Day svoj koncert v Moskve s odkazom na „aktuálne udalosti“. To všetko prispieva k rastúcej popularite cover kapiel v Rusku.
„Aj keď nie je možné sprostredkovať ducha pôvodných kapiel a ich šou, stále je to skvelé a vyvoláva to množstvo emócií,“ povedal pre AFP osemnásťročný študent Filip na koncerte ruskej cover kapely Dark Secret Love, ktorá hrá hity skupín Metallica, Slayer, Megadeth a Pantera.
„Metalové kapely už k nám nechodia a nevieme, kedy sa vrátia. Musíme ich nahradiť. Robíme, čo sa dá," usmieva sa Vladimír Kizjakovskij, 48-ročný sólista a gitarista skupiny Dark Secret Love, ktorá vystupuje od roku 2002.
Osemnásťročný Nikolaj, ktorý sa napriek dažďu vybral na koncert pod holým nebom, silno pochybuje, že sa jeho obľúbené kapely ešte niekedy vrátia do Ruska. „To by bol zázrak,“ povedal smutne pre agentúru AFP. Tá oslovila zástupcov skupín Metallica a Depeche Mode, ale zatiaľ nedostala žiadne vyjadrenie.
Aby sa Vladimír z kapely Dark Secret Love dokázal vcítiť do umelcov, ktorých obdivuje, snaží sa „vžiť do ich kože“. „Akoby si už nebol sám sebou. Je to trochu ako hrať rolu v divadle,“ dodal.
„Keď počúvam Dark Secret Love, zatváram oči a predstavujem si, že som na koncerte Metallicy,“ povedal 41-ročný Denis. Táto americká skupina mala svoj posledný koncert v Rusku v roku 2019. Odvtedy sem necestuje a postavila sa na stranu Ukrajiny – okrem iného aj finančnou pomocou ukrajinským utečencom.
„Hudba a politika sú dve rozdielne veci. Sme vo vojne s Ukrajinou, ale pozrite sa, koľko metalových fanúšikov chodí na tieto koncerty a zabáva sa!" rozčuľuje sa Denis.
V jednom z moskovských barov vystupuje pred približne päťdesiatkou divákov ruská skupina Depeche Boat s piesňami skupiny Depeche Mode. Mladé ženy tancujú a spolu spievajú refrén hitu Enjoy the Silence.
„Je skvelé, že sólista nielen spieva, ale aj napodobňuje gestá Davea Gahana, speváka britskej skupiny,“ hovorí 22-ročná študentka divadelnej vedy Darja Grebenkinová a dodáva, že atmosféra je tu veľmi podobná skutočnému koncertu Depeche Mode, ktorý sa naposledy konal v Moskve pred šiestimi rokmi.
„Keď mi fanúšikovia hovoria, že majú pocit, akoby opäť zažili koncert Depeche Mode, a keď mi povedia: ‚Ty si náš Dave Gahan‘, je to úžasné!“ hovorí Jevgenij Ksenofontov, spevák skupiny Depeche Boat, ktorý sa v čiernych rifliach a priliehavej košeli pripravuje na vystúpenie.
V Rusku hrá repertoár Depeche Mode približne desať skupín – medzi nimi panuje konkurencia a niekedy vystupujú v rovnakých podnikoch len s niekoľkodňovým odstupom, prezradil 39-ročný spevák, ktorý sa ku kapele, založenej v roku 2016, pridal pred štyrmi rokmi. „Kedysi sme hrávali len v malých baroch. Teraz sa zúčastňujeme festivalov, hrávame pred stovkami divákov, niekedy aj s orchestrom,“ dodal.
Tieto koncerty však skupine neprinášajú veľké zárobky. „Nejde o peniaze,“ tvrdí Ksenofontov, ktorý sa živí ako choreograf a režisér. „Ide najmä o výmenu energie s publikom. Keď vidíte oči všetkých tých slobodných a šťastných ľudí v sále, pochopíte, že sa vrátili do 90. rokov. Akoby sme mali stroj času,“ opisuje umelec, ktorý verí, že jeho idoly „sa určite raz do Ruska vrátia, pretože ich fanúšikovia ich potrebujú.“