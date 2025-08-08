Moskva neuviedla príklady kampane, ale konštatovala, že v júli prispela k zrušeniu plánovaného koncertu dirigenta Valerija Gergijeva. Tento dirigent je hlasným podporovateľom ruského prezidenta Vladimira Putina. Koncert bol naplánovaný na 27. júla v paláci z 18. storočia neďaleko Neapola. Jeho príprava však Taliansku vyvolala búrlivú diskusiu. Po protestoch politikov a ruskej exilovej opozície ho zrušili.Čítajte viac Mier za cenu straty časti územia? Čo si myslia Ukrajinci o troch rôznych predstavách o ukončení vojny?
Koncom júla si Rím predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako Moskva zaradila talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu na zoznam západných predstaviteľov kritických voči Kremľu. Rusko ho obvinilo z používania „jazyka nenávisti“. Na tomto zozname sú aj ďalší európski lídri, ako napríklad nemecký kancelár Friedrich Merz.