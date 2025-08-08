Pravda Správy Svet Kremeľ dupe od zlosti, Taliani zrušili koncert proputinovského dirigenta

Kremeľ dupe od zlosti, Taliani zrušili koncert proputinovského dirigenta

Moskva oznámila, že si predvolala predstaviteľa talianskej diplomatickej misie v Rusku. Taliansky chargé d'affaires v Moskve „bol predvolaný na ruské ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s prebiehajúcou protiruskou kampaňou v talianskych médiách“, uviedol ruský rezort zahraničia.

08.08.2025 10:01
debata (1)
Ušakov o Trumpovej ponuke: Návrh je celkom prijateľný
Video
Zdroj: Reuters

Moskva neuviedla príklady kampane, ale konštatovala, že v júli prispela k zrušeniu plánovaného koncertu dirigenta Valerija Gergijeva. Tento dirigent je hlasným podporovateľom ruského prezidenta Vladimira Putina. Koncert bol naplánovaný na 27. júla v paláci z 18. storočia neďaleko Neapola. Jeho príprava však Taliansku vyvolala búrlivú diskusiu. Po protestoch politikov a ruskej exilovej opozície ho zrušili.

US Ukraine Čítajte viac Mier za cenu straty časti územia? Čo si myslia Ukrajinci o troch rôznych predstavách o ukončení vojny?

Koncom júla si Rím predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako Moskva zaradila talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu na zoznam západných predstaviteľov kritických voči Kremľu. Rusko ho obvinilo z používania „jazyka nenávisti“. Na tomto zozname sú aj ďalší európski lídri, ako napríklad nemecký kancelár Friedrich Merz.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin