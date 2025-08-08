Ukrajina je pripravená prijať prímerie, má však jedinú podmienku, píše The Telegraph

Zelenskyj však zároveň zdôraznil, že akékoľvek prímerie nesmie znamenať medzinárodné uznanie ruskej kontroly nad okupovanými územiami. Ako upozorňuje The Telegraph, „ústava Ukrajiny nedovoľuje prezidentovi ani parlamentu jednostranne zmeniť územnú celistvosť krajiny alebo sa zmieriť s jej porušením“.
Podľa prieskumu verejnej mienky agentúry Gallup, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, len štvrtina Ukrajincov chce bojovať proti Rusku až do víťazného konca. Tento údaj podľa The Telegraph odráža výrazný pokles dôvery verejnosti vo vojenské víťazstvo Ukrajiny.Čítajte aj Mier za cenu straty časti územia? Čo si myslia Ukrajinci o troch rôznych predstavách o ukončení vojny?
Poľský portál Onet informoval, že špeciálny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff, údajne počas rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom predstavil návrh, ktorý by nezahŕňal mierovú dohodu, ale prímerie. Podľa tejto verzie by územné zisky Ruska boli de facto uznané, pričom konečné rozhodnutie by sa odložilo na 49 alebo 99 rokov, väčšina sankcií voči Rusku bola zrušená a do budúcna by bolo obnovené energetické partnerstvo, vrátane importu ruského plynu a ropy.
Podľa Onet však v návrhu chýbali akékoľvek záruky o nešírení NATO, rovnako ako záväzok ukončiť vojenskú podporu Ukrajine.
Putin môže ponúknuť kompromis
Denník Wall Street Journal (WSJ) medzičasom uviedol, že Putin môže Trumpovi ponúknuť plán, podľa ktorého by Západ uznal ruskú kontrolu nad časťou okupovaného územia výmenou za stiahnutie ruských vojsk z iných oblastí Ukrajiny. Trump, ktorý podľa WSJ túži po dohode, by mohol vyzvať Ukrajinu a jej spojencov, aby tento plán akceptovali.