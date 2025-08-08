VIDEO: Výbuchy po celom Kryme: Ukrajinci odhalili tajné ruské skrýše a vykonali hromadný nálet. Trafili aj loď

Medzi zasiahnutými cieľmi boli podľa rozviedky rýchla výsadková loď typu BK-16 a tri dôležité radarové stanice, ktoré sú súčasťou protivzdušnej obrany Ruska.
Podľa informácií HUR došlo k poškodeniu výsadkovej lode projektu 02510 BK-16, ktorá slúži na pobrežné operácie a prepravu jednotiek. Úder mal spôsobiť požiar na palube plavidla.
Útoky dronmi zároveň zničili alebo poškodili niekoľko radarových zariadení, ktoré sú zásadné pre ruský systém včasného varovania na Kryme: Nebo-SVU – radar s dlhým dosahom na detekciu lietadiel a balistických striel, Podlet-K1 – radar schopný zachytiť nízko letiace ciele, 96L6E – mobilný radar určený na všeobecnú vzdušnú prehľadovú činnosť.
Rusi ukrývajú techniku do kopulí
„Po vážnych stratách na zariadeniach protivzdušnej obrany na polostrove začali ruskí okupanti ukrývať svoju drahú vojenskú techniku do kupolových štruktúr,“ uviedla HUR na svojom kanáli.
Jedna z takýchto konštrukcií sa nachádzala na vrchole Ai-Petri, kde sa podľa ukrajinských síl malo nachádzať vybavenie 3. rádiotechnického pluku ruských vzdušných síl. Aj tento cieľ bol podľa rozviedky zasiahnutý počas útoku.
Moskva tvrdí, že zostrelila 18 dronov
Podrobnosti o samotnej operácii neboli zverejnené, no ruské médiá v ranných hodinách hlásili sériu výbuchov po celom Kryme. Ministerstvo obrany Ruskej federácie informovalo, že medzi 6:20 a 10:35 moskovského času údajne zostrelilo 18 dronov nad polostrovom.
Krym je pod ruskou okupáciou od anexie v roku 2014, no od začiatku plnoformátovej invázie v roku 2022 Ukrajina zintenzívnila útoky na vojenskú infraštruktúru na polostrove, pripomína portál Kyiv Independent.