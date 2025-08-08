Pravda Správy Svet VIDEO: Výbuchy po celom Kryme: Ukrajinci odhalili tajné ruské skrýše a vykonali hromadný nálet. Trafili aj loď

Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) oznámila, že 7. augusta v noci úspešne uskutočnila sériu útokov dronmi na viaceré kľúčové vojenské ciele Ruskej federácie na okupovanom Krymskom polostrove. Údery sú zaznamenané na videu.

08.08.2025 12:00
Ukrajinská rozviedka: Zničili sme ruské radary a vojenské plavidlo na Kryme
Video
Zdroj: HUR

Medzi zasiahnutými cieľmi boli podľa rozviedky rýchla výsadková loď typu BK-16 a tri dôležité radarové stanice, ktoré sú súčasťou protivzdušnej obrany Ruska.

Podľa informácií HUR došlo k poškodeniu výsadkovej lode projektu 02510 BK-16, ktorá slúži na pobrežné operácie a prepravu jednotiek. Úder mal spôsobiť požiar na palube plavidla.

Útoky dronmi zároveň zničili alebo poškodili niekoľko radarových zariadení, ktoré sú zásadné pre ruský systém včasného varovania na Kryme: Nebo-SVU – radar s dlhým dosahom na detekciu lietadiel a balistických striel, Podlet-K1 – radar schopný zachytiť nízko letiace ciele, 96L6E – mobilný radar určený na všeobecnú vzdušnú prehľadovú činnosť.

Po letiskách Ukrajinci udreli na Kerčský most. Pri pilieri odpálili nálož o sile tony TNT
Video

Rusi ukrývajú techniku do kopulí

„Po vážnych stratách na zariadeniach protivzdušnej obrany na polostrove začali ruskí okupanti ukrývať svoju drahú vojenskú techniku do kupolových štruktúr,“ uviedla HUR na svojom kanáli.

Jedna z takýchto konštrukcií sa nachádzala na vrchole Ai-Petri, kde sa podľa ukrajinských síl malo nachádzať vybavenie 3. rádiotechnického pluku ruských vzdušných síl. Aj tento cieľ bol podľa rozviedky zasiahnutý počas útoku.

HUR: Padlo osem ruských rôt. Ukrajinské špeciálne komando rozdrvilo útok pri Sumách
Video
Podľa HUR bolo „zlikvidovaných viac ako osem ruských rôt“. Rozviedka uviedla, že celkové ruské straty počas zásahu predstavujú „minimálne 334 mŕtvych a viac ako 550 zranených“. Spolu so správou zverejnila aj videozáznam, ktorý zobrazuje boj z blízkej vzdialenosti, útoky dronov a delostrelectva na ruské pozície a telá padlých vojakov. / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR)

Moskva tvrdí, že zostrelila 18 dronov

Podrobnosti o samotnej operácii neboli zverejnené, no ruské médiá v ranných hodinách hlásili sériu výbuchov po celom Kryme. Ministerstvo obrany Ruskej federácie informovalo, že medzi 6:20 a 10:35 moskovského času údajne zostrelilo 18 dronov nad polostrovom.

Krym je pod ruskou okupáciou od anexie v roku 2014, no od začiatku plnoformátovej invázie v roku 2022 Ukrajina zintenzívnila útoky na vojenskú infraštruktúru na polostrove, pripomína portál Kyiv Independent.

