Pravda Správy Svet Nečakaný krok Nemecka: Merz stopol zbrane pre Izrael, ktoré mohli zasiahnuť Pásmo Gazy

Nečakaný krok Nemecka: Merz stopol zbrane pre Izrael, ktoré mohli zasiahnuť Pásmo Gazy

Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok 8. augusta vyhlásil, že Nemecko do odvolania neschváli žiadny ďalší vývoz zbraní, ktoré by Izrael mohol použiť pri svojej ofenzíve v Pásme Gazy.

08.08.2025 12:55 , aktualizované: 13:20
debata (1)
Obyvatelia Gazy čakajú v rade na jedlo, ďalší zomierajú od hladu
Video
Desiatky Palestínčanov sa tlačili v dlhom rade pred provizórnou vývarovňou v Chán Júnis v pondelok (4. augusta), mnohí z nich zvierali prázdne hrnce v nádeji, že dostanú porciu ryže alebo šošovice. Na videu hovorí Hassan Abu Zayed, 62-ročný muž. Zdroj: Reuters

Informujú o tom nemecké médiá. Nemecko je desiatky rokov blízkym spojencom Izraela a jeho terajší krok prichádza po tom, ako izraelský bezpečnostný kabinet nad ránom schválil prevzatie vojenskej kontroly nad mestom Gaza.

Hamas zverejnil zábery vychudnutých izraelských rukojemníkov
Video
Zdroj: Reuters

Kancelár uviedol, že je „čoraz ťažšie porozumieť“, ako by tento plán mohol pomôcť k dosiahnutiu legitímnych cieľov Izraela. „Za týchto okolností nemecká vláda nepovolí žiaden export vojenského vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť v Pásme Gazy, a to až do odvolania,“ vyhlásil Merz.

Viac ako 367 nemeckých umelcov a mediálnych osobností sa nedávno pripojilo k výzve, v ktorej požadovali od nemeckej vlády prerušenie dodávok zbraní do Izraela. „Aj my odsudzujeme príšerné zločiny páchané (palestínskym militantným hnutím) Hamas, a to v najväčšej možnej miere. Žiaden zločin však nemožno obhajovať kolektívnym trestaním miliónov nevinných ľudí tým najbrutálnejším spôsobom,“ uviedli vo výzve.

Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v piatok ráno. Pred zasadnutím Netanjahu povedal americkej televízii Fox News, že Izrael chce prevziať kontrolu nad celým Pásmom Gazy, ale nemá záujem o trvalú okupáciu oblasti. Cieľom je údajne oslobodiť ju od Hamasu a napokon odovzdať správu Gazy do rúk alternatívnej civilnej vlády.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Nemecko #Pásmo Gazy #Friedrich Merz