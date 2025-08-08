Pravda Správy Svet Na obzore nový COVID-19? Vírusom sa v Číne nakazili tisíce, opatrenia pripomínajú pandemické roky

Viac ako 7 700 ľudí sa v ostatných týždňoch v čínskej provincii Kuang-tung nakazilo vírusom chikungunya, ktorý prenášajú komáre a vyvoláva horúčku a bolesti kĺbov.

08.08.2025 13:07
Obyvatelia prechádzajú okolo vstupnej brány do obytného domu v Kuang-čou v provincii Kuang-tung v južnej Číne v stredu 6. augusta 2025 s heslom naliehajúcim na kontrolu komárov. Slogan znie: „Poďme spolupracovať na vyčistení stojatej vody a eliminácii množenia komárov“.
Väčšina prípadov sa vyskytla v priemyselnom meste Fo-šan, kde od 27. júla do 2. augusta ochorelo 2 770 ľudí, uviedol provinčný úrad pre kontrolu chorôb.

Niektoré z čínskych opatrení pripomínajú pandemickú stratégiu, keď Peking zaviedol celomestské dlhodobé karantény a zákazy cestovania s cieľom obmedziť šírenie COVID-19. Denník New York Times informoval, že niektorí nakazení ľudia v meste Fo-šan museli povinne ísť do nemocnice, iným do ich domovov prišli kontrolóri a hľadali, či doma nemajú stojatú vodu. Štátne médiá a miestne samosprávy zverejnili zábery pracovníkov v prilbách a rúškach, ako striekajú insekticídy v parkoch a záhradách, kde sa môžu zdržiavať komáre.

V časti Fo-šanu prerušili dodávku elektriny do domov obyvateľov, ktorí nedodržali opatrenia na kontrolu a prevenciu chorôb. Porovnania s pandémiou koronavírusu sú však prehnané, konštatuje agentúra AFP. Dodáva, že na rozdiel od COVID-u ochorenie chikungunya spôsobuje známy patogén, neprenáša sa ľudským kontaktom a veľmi zriedkavo sa končí smrťou.

