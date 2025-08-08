Pravda Správy Svet Projekt Orešnik je nezmyselný, Rusku prináša viac škody ako úžitku, tvrdí expert. Jeho odpálenie zachytia aj satelity

Ruská strela Orešnik je drahá a nepresná zbraň, ktorá Rusku spôsobuje viac škody ako úžitku. V rozhovore pre Espreso TV to uviedol analytik ukrajinského Národného inštitútu pre strategické štúdie Oleksij Ježak, ktorý podotkol, že „jediným plusom Orešnika ako zbrane je to, že jeho odpálenie registrujú americké systémy včasného varovania pred raketovými útokmi“.

08.08.2025 13:20
Útok raketou Orešnik
Ježak tvrdí, že prezident USA Donald Trump ako prvý americký líder zrušil tabu jadrovej rétoriky a v reakcii na hrozby zo strany bývalého ruského prezidenta Medvedeva nariadil rozmiestnenie jadrových ponoriek. Podľa experta nejde o emocionálny krok, ale o „chladný návrh Putinovi, aby buď zničil svoj režim, alebo zmenil politiku voči Ukrajine“.

„Zbavená bežného nástroja jadrového vydierania nebude Ruská federácia teraz schopná s rovnakou účinnosťou obmedziť tok amerických zbraní na Ukrajinu a požadovať zákaz ich použitia na ruskom území,“ konštatuje Ježak. Pripomína, že práve jadrové vydieranie v prvej polovici roka 2022 oddialilo dodávky západného delostrelectva a obrnených vozidiel na Ukrajinu.

Projekt Orešnik je nezmyselný

„Projekt ‚Orešnik‘ sa ukázal ako nezmyselný – raketa má vážne problémy pri štartoch na minimálnu vzdialenosť, dokonca aj na 1000 kilometrov. Sú katastrofálne nepresné. Bojová nálož približne jedna tona neumožňuje dosiahnuť vyššiu efektivitu než jedna nadzvuková raketa Ch-22 alebo dva balistické Iskandery-M – ale za násobne vyššiu cenu. A navyše sa vyrába na úkor kapacít určených na produkciu rakiet „Jars“, ktorými sa Rusko snaží udržať strategickú rovnováhu so Spojenými štátmi,“ konštatuje Ježak.

Expert zdôrazňuje, že Rusko nemá iné nejadrové prostriedky na upútanie pozornosti USA a odvedenie dialógu od potreby zastaviť vojnu. Podľa Ježaka sa Rusko snaží naznačiť, že je pripravené Orešnik nepoužiť, ak Ukrajina nedostane nové úderné systémy s dlhým dosahom a nepoužije ich na ruskom území.

Ježak na záver skonštatoval, že Rusko už nebude schopné zastaviť novú etapu vojenskej pomoci Ukrajine jadrovou rétorikou a neobmedzí jej použitie na území Ruska, ak si to vojenská situácia vyžiada.

