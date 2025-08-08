Pravda Správy Svet Umučená a zohavená v ruskom zajatí: Ukrajina sa rozlúčila s mladou novinárkou Viktóriou Roščynovou

Umučená a zohavená v ruskom zajatí: Ukrajina sa rozlúčila s mladou novinárkou Viktóriou Roščynovou

V Kyjeve v piatok 8. augusta bola pochovaná novinárka Viktórija Roščynová, ktorá vlani zomrela v ruskom zajatí. V katedrále sv. Michala sa konala zádušná omša, nasledoval verejný smútočný akt na námestí Nezávislosti a potom samotný pohreb na cintoríne Bajkovej, informoval server Ukrajinska pravda.

08.08.2025 17:15
Roshchyna, roščynová Foto:
Ukrajinská novinárka Viktória Roščynová na archívnej snímke.
Smútočný akt zorganizovali kolegovia Roščynovej z niekoľkých redakcií, pre ktoré pracovala. Jej príbuzní si želali, aby na nich médiá pri ceremónii nesmerovali žiadne otázky.

Roščynová zomrela vo svojich 27 rokoch v ruskom zajatí. Podľa svedkov mala byť pred tým súčasťou jednej z výmien väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou. Médiá s odvolaním sa na ukrajinské úrady napísali, že jej telo vykazovalo známky mučenia a pred odoslaním na Ukrajinu z neho bol odstránený mozog, oči a časť hrtanu.

Ukrajinskí zajatci sa vracajú domov a plačú
Video
Archívne video. / Zdroj: Kancelária ukrajinského prezidenta

Roščynová začala novinársku kariéru v 16 rokoch. Zameriavala sa na témy zločinu, ľudských práv a právneho systému. Po začatí ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prinášala informácie z okupovaných území. Do ruského zajatia padla v lete 2023 zrejme blízko Záporožskej jadrovej elektrárne. Na okupované územia sa naposledy vypravila cez Rusko, pričom zmizla niekoľko dní po odchode. Rusko jej zadržanie pripustilo až vlani v máji. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jej 2. augusta posmrtne udelil ukrajinské štátne vyznamenanie Rad slobody.

Ruský zločin: Matky nad rakvami svojich detí

Kryvyj Rih sa rozlúčil s civilnými obeťami ruského raketového útoku.

Fotogaléria
Dav smútiacich sa zišiel aj na pohrebe...
V interiéri pravoslávneho kostola sa ozýval...
+14Počas dňa pochovali aj ďalšie obete útoku vo...
