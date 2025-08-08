Umučená a zohavená v ruskom zajatí: Ukrajina sa rozlúčila s mladou novinárkou Viktóriou Roščynovou

Smútočný akt zorganizovali kolegovia Roščynovej z niekoľkých redakcií, pre ktoré pracovala. Jej príbuzní si želali, aby na nich médiá pri ceremónii nesmerovali žiadne otázky.Čítajte aj Vážila tridsať kíl. Nový dokument opisuje drastické mučenie v ruských väzniciach. Známky tyranie má obrovské množstvo vrátených tiel
Roščynová zomrela vo svojich 27 rokoch v ruskom zajatí. Podľa svedkov mala byť pred tým súčasťou jednej z výmien väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou. Médiá s odvolaním sa na ukrajinské úrady napísali, že jej telo vykazovalo známky mučenia a pred odoslaním na Ukrajinu z neho bol odstránený mozog, oči a časť hrtanu.
Roščynová začala novinársku kariéru v 16 rokoch. Zameriavala sa na témy zločinu, ľudských práv a právneho systému. Po začatí ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prinášala informácie z okupovaných území. Do ruského zajatia padla v lete 2023 zrejme blízko Záporožskej jadrovej elektrárne. Na okupované územia sa naposledy vypravila cez Rusko, pričom zmizla niekoľko dní po odchode. Rusko jej zadržanie pripustilo až vlani v máji. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jej 2. augusta posmrtne udelil ukrajinské štátne vyznamenanie Rad slobody.
