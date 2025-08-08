Zábery, z ktorých mrazí: doposiaľ nezverejnené video z Buče odhaľuje chladnokrvnú popravu seniora a rabovanie ruských vojakov

Na videu je zachytené zastrelenie 70-ročného miestneho obyvateľa Volodymyra Rubajla. Podľa reportáže ho ruskí vojaci najprv postrelili a následne, keď sa zranený zakolísal na nohách, ho cielene dorazili strelou do hlavy. Incident sa odohral pred vchodom do miestneho supermarketu, pričom telo zavraždeného ostalo ležať na asfalte, kým vojaci pokračovali v rabovaní.
„Ruskí vojaci rozbili sklenené dvere, vnikli do predajne, brali tovar do košíkov a tašiek, a následne ho nakladali na svoju obrnenú techniku,“ uvádza Rádio Sloboda.
Niektorí z vojakov vozili plné nákupné vozíky ulúpeného tovaru po uliciach smerom k nedávno obsadeným domom miestnych obyvateľov, uvádza investigatíva.
Svedectvá a dôkazy
Podľa analýzy ukrajinských balistických expertov pochádza smrtiaci výstrel zo stanoviska, kde sa v tom čase nachádzala jednotka ruskej armády. Rádio Sloboda zistilo, že išlo o jednotku, ktorej príslušníkom bol aj seržant Borzunov.
Ten v telefonickom rozhovore s novinármi potvrdil, že Rubajla zabili ruskí vojaci, no odmietol zodpovednosť svojej jednotky za tento čin.
Zábery sú vhodné len pre silné povahy. Spravodajské fotografie z mesta Buča ukazujú neľudskosť vojny na Ukrajine.
Zábery sú súčasťou tretieho dielu dokumentárneho vyšetrovania novinára Dmytra Džulaja, ktorý sa venuje masovým vraždám na ulici Jablunska v Buči počas prvej fázy invázie.
Kto bol Volodymyr Rubajlo?
Volodymyr Rubajlo sa narodil v roku 1951 v Buči, kde vyrástol a absolvoval školu. Slúžil v sovietskej armáde ako člen čestnej stráže vo vojenskej jednotke vo východnom Nemecku. Po návrate domov pracoval ako vodič v lesnom podniku v Irpini. S manželkou vychoval dve dcéry. Zastrelili ho ruskí vojaci 4. marca 2022 na ulici Jablunska počas okupácie mesta, napísal portál Rádia Sloboda.Čítajte aj Umučená a zohavená v ruskom zajatí: Ukrajina sa rozlúčila s mladou novinárkou Viktóriou Roščynovou