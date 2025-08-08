Pravda Správy Svet Zábery, z ktorých mrazí: doposiaľ nezverejnené video z Buče odhaľuje chladnokrvnú popravu seniora a rabovanie ruských vojakov

Investigatívni novinári z Rádia Sloboda zverejnili doteraz neznáme zábery z bezpečnostných kamier v Buči zo 4. marca 2022, ktoré podľa ich analýzy zaznamenávajú vraždu civilného obyvateľa ruskými vojakmi počas okupácie mesta v počiatočnej fáze ruskej invázie na Ukrajinu.

Na videu je zachytené zastrelenie 70-ročného miestneho obyvateľa Volodymyra Rubajla. Podľa reportáže ho ruskí vojaci najprv postrelili a následne, keď sa zranený zakolísal na nohách, ho cielene dorazili strelou do hlavy. Incident sa odohral pred vchodom do miestneho supermarketu, pričom telo zavraždeného ostalo ležať na asfalte, kým vojaci pokračovali v rabovaní.

„Ruskí vojaci rozbili sklenené dvere, vnikli do predajne, brali tovar do košíkov a tašiek, a následne ho nakladali na svoju obrnenú techniku,“ uvádza Rádio Sloboda.

Niektorí z vojakov vozili plné nákupné vozíky ulúpeného tovaru po uliciach smerom k nedávno obsadeným domom miestnych obyvateľov, uvádza investigatíva.

Svedectvá a dôkazy

Podľa analýzy ukrajinských balistických expertov pochádza smrtiaci výstrel zo stanoviska, kde sa v tom čase nachádzala jednotka ruskej armády. Rádio Sloboda zistilo, že išlo o jednotku, ktorej príslušníkom bol aj seržant Borzunov.

Ten v telefonickom rozhovore s novinármi potvrdil, že Rubajla zabili ruskí vojaci, no odmietol zodpovednosť svojej jednotky za tento čin.

Zábery sú súčasťou tretieho dielu dokumentárneho vyšetrovania novinára Dmytra Džulaja, ktorý sa venuje masovým vraždám na ulici Jablunska v Buči počas prvej fázy invázie.

Kto bol Volodymyr Rubajlo?

Volodymyr Rubajlo sa narodil v roku 1951 v Buči, kde vyrástol a absolvoval školu. Slúžil v sovietskej armáde ako člen čestnej stráže vo vojenskej jednotke vo východnom Nemecku. Po návrate domov pracoval ako vodič v lesnom podniku v Irpini. S manželkou vychoval dve dcéry. Zastrelili ho ruskí vojaci 4. marca 2022 na ulici Jablunska počas okupácie mesta, napísal portál Rádia Sloboda.

