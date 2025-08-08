Nahradí Lukašenka jeho najmladší syn? Má však ešte len 20 rokov. Čo poodhalil diktátor o svojom nástupcovi?

Lukašenko bude mať 71 rokov (mimochodom, takmer presne polstoročie po tom, ako prišiel na svet, sa mu narodil najmladší syn, takže narodeniny môžu oslavovať spoločne). Naposledy sa dal zvoliť za hlavu štátu v januári 2025, ďalší mandát mu vyprší na začiatku roku 2030. Ústava (ktorú môže meniť podľa ľubovôle) mu umožňuje kandidovať potom ešte raz, čiže teoreticky by mohol zostať pri moci až do roku 2035. V tom čase by však bol už z neho osemdesiatnik. Rozmýšľa s prihliadnutím na pribúdajúce roky o svojom nástupcovi?
Nebolo by nič prekvapivé, keby si Lukašenko vybral za budúceho niektorého zo svojich troch synov. V autokratických režimoch sa často takpovediac dedí moc z otca na syna. Obaja starší zo synov vo veku 49 a 45 sa angažujú v Bieloruskom olympijskom výbore, jeden z nich vykonáva funkciu predsedu. Na verejnosti však spravidla sprevádza Lukašenka iba najmladší syn Nikolaj, ktorý má 20 rokov (narodil sa 31. augusta 2004).Čítajte aj Cichanovski: Trump má moc jedným slovom oslobodiť všetkých politických väzňov v Bielorusku
Samozvaný prezident v aktuálnom rozhovore pre americký časopis Time povedal, že už nebude kandidovať vo voľbách. „Nie, teraz už neplánujem, už neplánujem," reagoval doslova na otázku, či sa chystá predĺžiť si vládnutie, ktoré trvá viac ako tri desaťročia. Poznamenal, že nechcel ísť už ani do posledných volie, ale zmenil názor: „Musel som to urobiť, aby som sa nestal známy ako zradca, ktorý chce utiecť," objasnil.
Tí, čo poznajú Lukašenka, nemôžu uveriť týmto slovám. Tvrdenia o tom, že sa nemôže vzdať moci, pretože nedokáže opustiť Bielorusov, ktorí ho potrebujú, používal aj v minulosti. Lukašenko bol vždy mocichtivý, táto vlastnosť ho neopustila.
Dá sa potom hovoriť o pravdovravnosti Lukašenka, keď príde reč na úvahy o jeho nástupcovi? Najprv sa pozrime na to, čo povedal pre Time. Najmladšieho syna Nikolaja nevidí ako budúceho prezidenta: „Nie, on nie je nástupcom. Nie, nie, nie."
Kto si spomenie na výrok Lukašenka z roku 2007, môže si o ňom pomyslieť, že teraz tára. Vtedy sa vôbec prvýkrát vyjadril o svojom nástupcovi, pričom povedal, že na prevzatie moc nepripravuje ani jedného zo dvoch starších synov. „Keď máme hovoriť o nástupcovi, chystať budem najmenšieho. Unikátny človek," podotkol Lukašenko pred necelými dvomi desaťročiami. Nad Nikolajom sa rozplýval ako nad možným budúcim vládcom bez ohľadu na to, že mal ešte len tri roky.
Toto je len jedna ukážka toho, ako si Lukašenko dokáže protirečiť. Nerobieva mu problém klamať, zahmlievať, blafovať. Asi najznámejší prípad sa spája s jeseňou 2021, keď odpovedal na otázku, či by ruská armáda mohla vtrhnúť na Ukrajinu aj z bieloruského územia. Slovo nikdy dôrazne zopakoval dvakrát. Realita vyzerala nakoniec opačne: vo februári 2022 Putinovi vojaci zaútočili aj z Bieloruska.Čítajte aj Prekvapivé zbližovanie Trumpa s Lukašenkom. Očakáva od neho, že presvedčí Putina, aby sa stretol so Zelenským?
O Nikolajovi Lukašenkovi na čele krajiny napriek jeho mladému veku už dlho špekulujú mnohí predstavitelia bieloruskej opozície. „Bol by rád, keby moc prešla do rúk Nikolaja. Rozprával o tom jednému z bývalých prezidentov zo západného štátu, ktorý mi poskytol túto informáciu," citoval server Rádio Sloboda bieloruského opozičného politika Pavla Latušku, ktorý žije v exile.
Nikolaj Lukašenko študuje na vysokej škole, po jej skončení by mohlo byť jasné, kam sa budú uberať jeho dôležité kroky. Keby získal nejakú funkciu v štátnom aparáte, dalo by sa to chápať tak, že otec ho možno začína pripravovať na prevzatie moci. Ak by to bola pravda, potom by v Bielorusku museli zmeniť ústavu. Podľa nej totiž kandidát v prezidentských voľbách musí mať najmenej 40 rokov.