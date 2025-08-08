Z plánu obnovy jachty a sauny? Poľskom otriasa škandál s eurofondmi, opozícia nešetrí kritikou

Na problematické projekty išlo 1,2 miliardy zlotých (asi 282 mil. eur) z celkovej sumy 254 miliárd zlotých (takmer 60 mld. eur), ktorú Poľsko získa v rámci KPO. Dotácie mali byť určené na zvýšenie odolnosti, modernizáciu a diverzifikáciu podnikania po dopadoch pandémie. Na sociálnych sieťach sa objavili kontroverzné informácie z verejne dostupných zdrojov o podporených projektoch. Webová stránka s informáciami o príjemcoch medzičasom prestala fungovať.
V reakcii na podozrenia o zneužití dotácií bola na konci júla odvolaná šéfka Poľskej agentúry pre rozvoj podnikania (PARP) Katarzyna Duber-Stachurská. Štátny tajomník ministerstva fondov a regionálnej politiky Jan Szyszko vyhlásil, že špekulatívne využívanie fondov vyvoláva oprávnené pohoršenie a budú vykonané kontroly.
Premiér Donald Tusk počas vystúpenia v Lebe vyhlásil, že neakceptuje žiadne plytvanie prostriedkami z plánu obnovy. Ak sa ukáže, že výdavky neboli vecne opodstatnené, bude požadovať rýchle rozhodnutia vrátane vrátenia peňazí. Potvrdil, že sa už začala kontrola mikrograntov pre sektor HoReCa za ktoré zodpovedá PARP.
Predseda opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski označil situáciu za gigantický škandál. Kritizoval, že peniaze získali vybraní ľudia, zatiaľ čo úver budú splácať všetci občania.
Ani ďalší opoziční politici nešetrili kritikou. „Onkologické nemocnice nedostali z KPO ani cent. Na ne neostalo. Peniaze išli na jachty, soláriá a kávovary,“ napísal na sieti X Slawomir Mentzen z Konfederácie. Podľa Marcelina Zawisza z opozičnej ľavicovej strany Razem ide o otvorené rozkrádanie verejných financií, ktoré mali ísť na inovácie. „Obzvlášť, keď už neostalo na farmaceutický závod,“ dodal.
Podľa ministerstva z celkového objemu KPO tvorí sporná oblasť menej než pol percenta. Opozícia však tvrdí, že ide o systematické zlyhanie a že z európskych peňazí majú prospech len vyvolení. Prípadu sa venuje varšavská prokuratúra.