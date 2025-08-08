Zomrel astronaut James Lovell, kapitán letu Apollo 13, ktorému hrozila katastrofa

„Jimov charakter a neochvejná odvaha pomohli našej krajine dosiahnuť Mesiac a premenili potenciálnu tragédiu na úspech, z ktorého sme si odniesli obrovské množstvo poznatkov,“ uviedla NASA. „Trucujeme kvôli jeho úmrtiu, aj keď zároveň oslavujeme jeho úspechy,“ dodala agentúra.
Lovell zomrel v meste Lake Forest v americkom štáte Illinois. O príčine úmrtia sa AP nezmieňuje.
Pripomína ale misiu, ktorá Lovella preslávila. V apríli roku 1970 sa mal stať piatym človekom, ktorý sa prejde po povrchu Mesiaca, ale Apollu 13 zhruba 320.000 kilometrov od Zeme explodovala nádrž kyslíka. „Houstone, mali sme problém,“ odkázal vtedy Lovell riadiacemu stredisku slávnu vetu, ktorú zrejme väčšina ľudí pozná v Hanksovej verzii ako „Houstone, máme problém“.
NASA sa rýchlo rozhodla misiu zrušiť, a jediným cieľom potom bolo astronautov zachrániť. Lovell neskôr spomínal, že z lode začal unikať kyslík „a my nemali riešenie, ako sa dostať domov“. „Vedeli sme, že máme veľké, veľké problémy,“ poznamenal tiež.
Astronauti, medzi ktorými popri Lovella boli tiež Jack Swigert a Fred Haise, potom strávili štyri chladné, temné dni natlačení v lunárnom module, kým sa im a stovkám inžinierov NASA podarilo prísť na to, ako sa vrátiť na Zem.
„Tým, že s chladnou hlavou vyriešili problémy pod najväčším možným tlakom, sa astronauti aj pozemný tím stali hrdinami,“ podotýka AP.