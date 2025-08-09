O Ukrajine sa bude rozhodovať na Aljaške. Trump a Putin sa tam stretnú v piatok

Ako prvý to v piatok večer (okolo polnoci stredoeurópskeho času) oznámil šéf Bieleho domu.
„Veľmi očakávané stretnutie medzi mnou ako prezidentom Spojených štátov amerických a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom sa uskutoční na budúci piatok 15. augusta 2025 vo skvelom štáte Aljaška," napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Ďalšie podrobnosti budú nasledovať," dodal.
Krátko nato informáciu potvrdil i poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov, ktorý bol v stredu aj pri rozhovore Putina s osobitným Trumpovým vyslancom Steveom Witkoffom v Kremli, kde sa dohodlo, že sa obaja prezidenti čoskoro zídu.
„Rusko a Spojené štáty sú blízkymi susedmi, takže je celkom logické, že summit lídrov sa bude konať na Aljaške. Na Aljaške a v Arktíde sa pretínajú ekonomické záujmy Ruska a Spojených štátov a sú zrejmé vyhliadky na realizáciu rozsiahlych projektov,“ uviedol Ušakov pre ruskú spravodajskú agentúru TASS.
Obaja politici by mali rokovať o ukončení vojny na Ukrajine, respektíve o podmienkach pre čo najrýchlejšie uzavretie prímeria.
Putin však nesúhlasil s pôvodným americkým návrhom, aby sa stretol – buď osobitne alebo v rámci trojstranného rokovania s Trumpom – aj s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským.