Lídri USA a Ruska sa stretnú "v skvelom štáte Aljaška". Moskva očakáva, že ďalšie stretnutie bude v Rusku

„Veľmi očakávané stretnutie medzi mnou, prezidentom Spojených štátov amerických, a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, sa uskutoční v skvelom štáte Aljaška,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.Čítajte viac O Ukrajine sa bude rozhodovať na Aljaške. Trump a Putin sa tam stretnú v piatok
Rusko a Spojené štáty sú podľa Ušakova „blízkymi susedmi, a tak je úplne logické, že sa summit uskutoční na Aljaške“. Uviedol, že Putin s Trumpom počas neho budú rokovať o možnostiach dosiahnutia dlhodobého urovnania krízy na Ukrajine. Ruskí a americkí činitelia sa v nasledujúcich dňoch budú venovať príprave summitu, podľa Ušakova to nebude jednoduchý proces.
Osobné stretnutie prezidentov Spojených štátov a Ruska sa uskutočnilo naposledy v júni 2021 v Ženeve. S Putinom sa vtedy zišiel demokratický prezident Joe Biden.
Rusko Ukrajinu na Putinov rozkaz vojensky napadlo vo februári 2022.
Agentúra Bloomberg v piatok uviedla, že Washington a Moskva pripravujú dohodu o prímerí na Ukrajine, ktorá potvrdí ruské teritoriálne zisky na východe Ukrajiny, najmä v Donbase. Moskva si chce tiež ponechať polostrov Krym, ktorý Ukrajine v rozpore s medzinárodným právom zabrala už v roku 2014.
Trump v piatok v Bielom dome hovoril o výmene území, ktoré „bude na prospech oboch strán“. Od svojho januárového návratu na prezidentský post sa Trump snaží napraviť vzťahy s Ruskom, ktoré sú na najhoršej úrovni za niekoľko desaťročí, a ukončiť vojnu na Ukrajine. Vo svojich verejných vyjadreniach sa pohybuje medzi obdivom Putina a tvrdou kritikou na jeho adresu, píše Reuters.
Táto agentúra poznamenala, že Ukrajina dala už skôr najavo, že v snahe dosiahnuť ukončenie vojny je pripravená na flexibilitu. Avšak pristúpiť na stratu približne pätiny územia štátu by pre ukrajinské vedenie na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským bolo bolestivé a politicky zložité.