Slávna katedrála v Córdobe horela, hasiči požiar po niekoľkých hodinách uhasili

Na videách na sociálnych sieťach bolo vidieť, ako z tejto významnej architektonickej pamiatky, ktorú ročne navštívia dva milióny ľudí, šľahajú plamene a stúpa dym.
„Pamiatka je zachránená,“ oznámil v televízii Cadena starosta José Maria Bellido. Neskôr poďakoval hasičom za rýchly zásah, vďaka ktorému sa podarilo zabrániť katastrofe. V mieste požiaru v mešite-katedrále ale zostali hasiči aj policajti.
AFP píše, že požiar sa rozhorel v piatok približne okolo 21:00 h SELČ a vyvolal obavy o osud tejto perly stredovekej architektúry a oživil spomienky na ničivý požiar parížskej katedrály Notre Dame. Podľa španielskych médií sa v katedrále zrejme vznietil upratovací stroj.
Táto stavba známa v Španielsku ako la Mezquita (mešita) patrí k najvýznamnejším pamiatkam v krajine. Vznikala od 8. storočia za maurskej nadvlády. Keď bola Córdoba v roku 1236 dobytá kresťanmi, bola mešita prestavaná na katedrálu, v ktorej sa zachovalo nádherné stĺpové bývalé moslimské modlitebne.