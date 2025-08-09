Pravda Správy Svet Slávna katedrála v Córdobe horela, hasiči požiar po niekoľkých hodinách uhasili

Slávna katedrála v Córdobe horela, hasiči požiar po niekoľkých hodinách uhasili

Katedrálu v juhošpanielskej Córdobe, ktorá vznikla pôvodne ako mešita, zachvátil v piatok večer požiar. Hasiči ho po niekoľkých hodinách uhasili, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na córdobského starostu.

09.08.2025 06:42
Na videách na sociálnych sieťach bolo vidieť, ako z tejto významnej architektonickej pamiatky, ktorú ročne navštívia dva milióny ľudí, šľahajú plamene a stúpa dym.

„Pamiatka je zachránená,“ oznámil v televízii Cadena starosta José Maria Bellido. Neskôr poďakoval hasičom za rýchly zásah, vďaka ktorému sa podarilo zabrániť katastrofe. V mieste požiaru v mešite-katedrále ale zostali hasiči aj policajti.

AFP píše, že požiar sa rozhorel v piatok približne okolo 21:00 h SELČ a vyvolal obavy o osud tejto perly stredovekej architektúry a oživil spomienky na ničivý požiar parížskej katedrály Notre Dame. Podľa španielskych médií sa v katedrále zrejme vznietil upratovací stroj.

Táto stavba známa v Španielsku ako la Mezquita (mešita) patrí k najvýznamnejším pamiatkam v krajine. Vznikala od 8. storočia za maurskej nadvlády. Keď bola Córdoba v roku 1236 dobytá kresťanmi, bola mešita prestavaná na katedrálu, v ktorej sa zachovalo nádherné stĺpové bývalé moslimské modlitebne.

