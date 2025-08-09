ONLINE: Ukrajinci sú unavení vojnou, podľa prieskumu už len štvrtina chce bojovať do konečného víťazstva

7:15 Väčšina Ukrajincov v súčasnosti uprednostňuje ukončenie vojny s Ruskom prostredníctvom rokovaní, keďže podpora boja až do víťazstva od začiatku konfliktu prudko klesla. Hoci ich nádeje na vstup do NATO a Európskej únie vybledli a súhlas s vedením USA prudko klesol, Ukrajinci stále považujú EÚ, Spojené kráľovstvo a USA za kľúčové faktory ukončenia vojny. Väčšina však pochybuje, že sa tak stane v blízkej budúcnosti. Uviedol to Benedict Vigers z Gallupovho ústavu v komentári k prieskumu, ktorý ústav vykonal.
More than three years into the war, Ukrainians’ support for continuing to fight until victory has hit a new low (24%).— Gallup (@Gallup) August 7, 2025
New data: https://t.co/l5IS4CPpaN pic.twitter.com/nH02tMvnY4
„Po viac ako troch rokoch vojny dosiahla podpora Ukrajincov pre pokračovanie v boji až do víťazstva nové dno. V najnovšom prieskume Gallupovho inštitútu na Ukrajine, ktorý sa uskutočnil začiatkom júla, 69 % respondentov uviedlo, že uprednostňujú čo najskoršie ukončenie vojny prostredníctvom rokovaní, v porovnaní s 24 %, ktorí podporujú pokračovanie v boji až do víťazstva. Toto predstavuje takmer úplný obrat oproti verejnej mienke v roku 2022, keď 73 % uprednostňovalo, aby Ukrajina bojovala až do víťazstva, a 22 % uprednostňovalo, aby sa Ukrajina snažila o čo najskoršie ukončenie vojny prostredníctvom rokovaní,“ napísal.
Podpora vojnového úsilia neustále klesá vo všetkých segmentoch ukrajinskej populácie bez ohľadu na región alebo demografickú skupinu, vyplýva z prieskumu.
Hoci jasná väčšina Ukrajincov v súčasnosti uprednostňuje čo najskoršie ukončenie vojny prostredníctvom rokovaní, väčšina z nich je skeptická voči tomu, že aktívne boje sa čoskoro skončia. Každý štvrtý (25 %) si myslí, že je pravdepodobné, že aktívne boje sa skončia v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, hoci iba 5 % to považuje za „veľmi pravdepodobné“. Viac ako dve tretiny (68 %) si myslia, že je nepravdepodobné, že aktívne boje sa skončia v budúcom roku.
Nádeje na rýchly vstup do NATO klesli v minulom roku na 51 % a naďalej klesajú, pričom v roku 2025 dosiahli 32 %, čo je o polovicu menej ako v roku 2022. Medzitým percento tých, ktorí veria, že Ukrajina nikdy nebude prijatá do NATO, vzrástlo na 33 %, čo je v súlade s percentom tých, ktorí očakávajú vstup v priebehu nasledujúcich 10 rokov. Nádeje na budúcnosť v rámci EÚ neklesli tak výrazne ako v prípade NATO, ale v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vojny sú stále slabšie. Tesná väčšina dospelých Ukrajincov (52 %) očakáva, že Ukrajina bude prijatá do EÚ v priebehu nasledujúceho desaťročia, v porovnaní so 61 % v minulom roku a 73 % v rokoch 2022 a 2023, hovoria výsledky prieskumu.
Gallupov ústav (The Gallup Organization) je renomovaná medzinárodná agentúra pre výskum verejnej mienky, založená v roku 1935 Georgom Gallupom v USA. Špecializuje sa na prieskumy politických preferencií, spotrebiteľských názorov a diváckych postojov.