Axios: USA, Ukrajina a Európa sa chcú poradiť pred schôdzkou Trumpa s Putinom

Kyjev a niektoré členské krajiny NATO sa podľa serveru obávajú, že Trump by mohol súhlasiť s Putinovými návrhmi na ukončenie vojny s Ukrajinou bez toho, aby zohľadnil ich stanoviská.
Trump oznámil, že so svojím ruským náprotivkom sa stretne 15. augusta na Aljaške. Ďalšie podrobnosti nezverejnil. Miesto aj deň konania summitu neskôr podľa agentúry TASS potvrdil poradca Kremľa Jurij Ušakov. Osobné stretnutie prezidentov Spojených štátov a Ruska sa uskutočnilo naposledy v júni 2021 v Ženeve. S Putinom vtedy rokoval demokratický prezident Joe Biden.Čítajte viac O Ukrajine sa bude rozhodovať na Aljaške. Trump a Putin sa tam stretnú v piatok
Agentúra Bloomberg v piatok uviedla, že Washington a Moskva pripravujú dohodu o prímerí na Ukrajine, ktorá potvrdí ruské teritoriálne zisky na východe Ukrajiny, najmä v Donbase. Moskva si chce tiež ponechať polostrov Krym, ktorý zabrala už v roku 2014. Trump v piatok v Bielom dome hovoril o výmene území, ktoré „bude na prospech oboch strán“.
Od svojho januárového návratu na prezidentský post sa Trump snaží napraviť vzťahy s Ruskom, ktoré sú na najhoršej úrovni za niekoľko desaťročí, a ukončiť vojnu na Ukrajine. Vo svojich verejných vyjadreniach sa pohybuje medzi obdivom Putina a tvrdou kritikou na jeho adresu, napísala agentúra Reuters.