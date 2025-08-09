Ako sa môže skončiť vojna na Ukrajine? Toto je päť možných scenárov

Scenár prvý: Bezpodmienečné prímerie
CNN ho považuje za nepravdepodobný. Prečo by Putin súhlasil s prímerím, v ktorom by frontové línie zostali tak, ako sú – Spojené štáty, Európa a Ukrajina už v máji požadovali takúto pauzu pod hrozbou sankcií a Rusko ju odmietlo. Trump od sankcií cúvol a uprednostnil rozhovory na nízkej úrovni v Istanbule, ktoré nikam neviedli. 30-dňové prímerie začiatkom tohto roka proti energetickej infraštruktúre sa stretlo s obmedzeným dodržiavaním alebo úspechom.
Kremeľ v súčasnosti premieňa postupné zisky na frontovej línii na strategické výhody a nevidí zmysel v zastavení tohto pokroku teraz, keď dosahuje svoj vrchol. Ani hrozba sekundárnych sankcií voči Číne a Indii – ktoré sa zdajú byť odolné voči tlaku USA – nezmení tento okamžitý vojenský kalkul do konca leta. Putin bude chcieť bojovať minimálne do októbra, pretože vyhráva, predpokladá v tomto scenári CNN.Čítajte viac O Ukrajine sa bude rozhodovať na Aljaške. Trump a Putin sa tam stretnú v piatok
Scenár druhý: Pragmatizmus a ďalšie rozhovory
Dohoda o pokračovaní rozhovorov, ktorá by zamrazila frontové línie až niekedy v októbri, čím by si Rusko upevnilo svoje zisky. Putin by dovtedy mohol dobyť východné mestá Pokrovsk, Kostjantinivka a Kupiansk, čo by mu poskytlo solídnu pozíciu na prečkanie zimy a preskupenie. Rusko potom môže v roku 2026 opäť bojovať alebo použiť diplomaciu na trvalé udržanie týchto ziskov. Putin by tiež mohol nastoliť hrozbu volieb na Ukrajine – ktoré boli oneskorené kvôli vojne a krátko boli aj Trumpovým argumentom – aby spochybnil legitimitu Zelenského a možno ho aj zosadil a prišiel by niekto proruskejší, píše CNN.Čítajte viac Axios: USA, Ukrajina a Európa sa chcú poradiť pred schôdzkou Trumpa s Putinom
Scenár tretí: Ukrajina nejako prežije nasledujúce dva roky
S podporou USA a Európy by Ukrajina mohla minimalizovať straty a prinútiť Putina k rokovaniam. Pokrovsk môže padnúť a ďalšie východoukrajinské bašty môžu byť ohrozené, ale Ukrajina by mohla zažiť pomalý ruský postup, ako to už bolo predtým, a Kremeľ by mohol pocítiť dopady sankcií a prehrievajúcej sa ekonomiky.
Európske mocnosti už sformulovali pokročilé plány na nasadenie „mierových síl“ na Ukrajine ako súčasť bezpečnostných záruk. Tieto desaťtisíce európskych vojakov NATO by mohli byť rozmiestnené okolo Kyjeva a ďalších veľkých miest, poskytovať logistickú a spravodajskú pomoc Ukrajine počas jej obnovy a vytvoriť dostatočný odstrašujúci prostriedok, aby sa Moskva rozhodla ponechať frontové línie tak, ako sú. Toto je to najlepšie, v čo môže Ukrajina dúfať, predpokladá CNN.Čítajte viac ONLINE: Ukrajinci sú unavení vojnou, podľa prieskumu už len štvrtina chce bojovať do konečného víťazstva
Scenár štvrtý – katastrofa pre Ukrajinu a NATO
Rozpad západnej jednoty, oslabenie Ukrajiny a možné ohrozenie Kyjeva. Putin si po summite s Trumpom, ktorý zlepšil vzťahy medzi USA a Ruskom, ale nechal Ukrajinu napospas osudu, správne všimol trhliny v jednote Západu. Európa by mohla urobiť všetko pre podporu Kyjeva, ale bez americkej podpory by sa jej nepodarilo prevrátiť misky váh. Putin by mohol vidieť, ako sa malé zisky na východe Ukrajiny premenia na pomalý útek ukrajinských síl v rovinatom, otvorenom teréne medzi Donbasom a centrálnymi mestami Dneper, Záporožie a hlavným mestom. Ukrajinská obrana by sa mohla ukázať ako slabá a kríza vojenskej sily v Kyjeve sa zmení na politickú katastrofu, keď Zelenskyj požaduje širšiu mobilizáciu na podporu obranyschopnosti krajiny.
Bezpečnosť Kyjeva sa opäť javí ako ohrozená. Putinove sily postupujú vpred. Európske mocnosti odhadujú, že by bolo lepšie bojovať proti Rusku na Ukrajine ako neskôr na skutočnom území Európskej únie. Európski lídri však v konečnom dôsledku nemajú politický mandát na zapojenie sa do vojny o územie na Ukrajine. Putin postupuje vpred. NATO nedokáže jednotne reagovať. Toto je nočná mora Európy, ale už teraz je to koniec suverénnej Ukrajiny. Takto vidí štvrtý scenár CNN.Čítajte viac Bloomberg: USA a Rusko pripravujú dohodu, ktorá má legitimizovať Putinove zisky na Ukrajine
Scenár piaty – Porážka Ruska, ako v Afganistane
Sankcie a vnútorné problémy oslabia Rusko. Rusko by mohlo urobiť chybu a vynaložiť tisíce životov vojakov týždenne za relatívne malé zisky a byť svedkom toho, ako sankcie narúšajú jeho spojenectvo s Čínou a príjmy z Indie. Finančné rezervy Moskvy v štátnych investičných fondoch by mohli klesnúť a jej príjmy tiež. Medzi moskovskou elitou by mohol narásť nesúhlas s tým, ako Kremeľ zavrhol diplomatické odbočky vo svojej zvolenej vojne v prospech vojenskej húževnatosti a neudržateľného zástupného konfliktu s NATO. Trump sa stane chromou kačicou a USA sa po strednodobých voľbách vrátia k tradičným normám zahraničnej politiky, ktorými sú odpor voči Moskve a jej podporovateľovi Pekingu. Toto je piaty scenár podľa CNN.Čítajte viac Projekt Orešnik je nezmyselný, Rusku prináša viac škody ako úžitku, tvrdí expert. Jeho odpálenie zachytia aj satelity