Ukrajinci nevydajú svoju krajinu okupantom, reagoval Zelenskyj

V reakcii na správu o plánovanom rusko-americkom summite zdôraznil, že akékoľvek riešenie konfliktu s Ruskom urobené bez účasti Ukrajiny bude riešením proti mieru. Podľa ukrajinskej ústavy je ukrajinské územie v rámci existujúcich hraníc nedeliteľné a nedotknuteľné.
Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že sa 15. augusta stretne so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na Aljaške. Agentúra Bloomberg v piatok uviedla, že Washington a Moskva pripravujú dohodu o prímerí na Ukrajine, ktorá potvrdí ruské teritoriálne zisky na východe Ukrajiny, najmä v Donbase. Moskva si chce tiež ponechať polostrov Krym, ktorý zabrala už v roku 2014. Trump v piatok v Bielom dome hovoril o výmene území, ktoré „bude na prospech oboch strán“.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii od februára 2022. Zatiaľ nie je jasné, či je Moskva pripravená vzdať sa akéhokoľvek územia, ktoré teraz okupuje. Kyjev doteraz podľa agentúry Bloomberg dával najavo, že ruskú okupáciu a anektovanie svojho územia neprijme. Podľa agentúry Reuters síce Ukrajina signalizovala flexibilitu pri hľadaní ciest, ako vojnu ukončiť, ale prijať stratu zhruba pätiny územia by bolo veľmi bolestivé a politicky zložité pre Zelenského a jeho vládu.