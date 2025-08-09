Z poľnohospodára lovec dronov: Ukrajinci vyzbrojili legendárny český Čmeliak raketami

Na videozázname z blízkosti frontovej línie je vidieť Čmeliak v tmavozelenej kamufláži, s dvoma raketami vzduch–vzduch R-73 pod krídlami. Podľa analytického účtu OSINTtechnical ide o „nízkonákladového lovca dronov“, ktorý ukrajinské letectvo nasadzuje na zostreľovanie rojov bezpilotných strojov vysielaných ruskou armádou. Upozornil na to portál idnes.cz.
Rakety R-73 (NATO kód AA-11 Archer) sú infračervené „fire-and-forget“ strely s dosahom približne 30 kilometrov, používané aj v iných improvizovaných systémoch protivzdušnej obrany.
Lietadlo Zlin Z-37 Čmeliak sa vyrábalo v rokoch 1965 až 1984 v moravských Kunoviciach a vzniklo približne 713 kusov. Poháňal ho sovietsky hviezdicový motor Ivchenko AI-14R. Výroba bola ukončená na základe rozhodnutia RVHP, podľa ktorého sa mal ďalší vývoj poľnohospodárskych lietadiel sústrediť v Poľsku.
Na Ukrajine sa teraz používa jeho nasledovník – turbovrtuľová verzia Z-37T Agro Turbo (často nesprávne označovaná ako Z-137T). Táto verzia vznikla s motorom Walter M-601Z a vyrábala sa až do roku 1994, pričom bolo postavených 51 kusov. Vďaka väčšej produkcii je rozšírenejšia aj dnes.
V auguste 2025 bol zaznamenaný Z-137T s ukrajinskými vojenskými označeniami, nesúci dve rakety R-73. Takéto nasadenie predstavuje cenovo efektívny spôsob boja proti dronom a zapadá do širšieho ukrajinského trendu využívania civilných lietadiel či iných platforiem na bojové účely.
Práškovacie lietadlá Čmeliak sa stali obľúbenými strojmi v mnohých krajinách Európy. Piloti oceňujú najmä ich praktickú konštrukciu, ktorá umožňuje jednoduché úpravy – v Maďarsku, na Slovensku, v Poľsku aj v Česku stále lietajú ako vetrone, vyhliadkové stroje či postrekovače polí.
Ukrajinská bojová verzia však nie je prvým pokusom premeniť Čmeliaka na bojové lietadlo. Už v polovici 80. rokov inžinieri z Československa na žiadosť Nemeckej demokratickej republiky vybavili niekoľko turbočmeliakov raketami a intenzívne ich testovali na vojenské využitie. Projekt sa však nakoniec zastavil.