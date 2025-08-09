Pravda Správy Svet Poľský prezident sa začiatkom septembra stretne s Trumpom

Poľský prezident sa začiatkom septembra stretne s Trumpom

Americký prezident Donald Trump pozval nového poľského prezidenta Karola Nawrockého na návštevu Washingtonu začiatkom septembra. Informoval o tom šéf Nawrockého kabinetu Pawel Szefernaker, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a PAP.

„V oficiálnom blahoprajnom liste doručenom v deň inaugurácie americký prezident Donald Trump pozval poľského prezidenta Nawrockého do Bieleho domu na oficiálne pracovné stretnutie 3. septembra,“ napísal Szafernaker na sociálnej sieti X. „Ďalší volebný sľub splnený podľa plánu!“ dodal šéf kabinetu.

Nawrocki sa funkcie hlavy štátu ujal v stredu a pri viacerých príležitostiach zdôraznil význam dobrých vzťahov medzi Poľskom a Spojenými štátmi. Nový poľský prezident sa s Trumpom stretol v Oválnej pracovni už v máji krátko pred voľbami, kde americký prezident vyjadril podporu v jeho kandidatúre. Nawrocki s Trumpom spolu údajne taktiež telefonovali 10. júna.

