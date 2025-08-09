Pravda Správy Svet Na newyorskom Times Square došlo k streľbe, polícia zadržala mladíka

Traja ľudia dnes utrpeli zranenia pri streľbe na newyorskom námestí Times Square. Všetky postrelené osoby sú v nemocnici v stabilizovanom stave. Policajti v súvislosti s incidentom zadržali 17-ročného mladíka, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na newyorskú políciu.

09.08.2025 13:29
Strelné zranenia utrpela 18-ročná žena a dvaja muži vo veku 19 a 65 rokov, uviedol policajný hovorca. Polícia na mieste činu zaistila strelnú zbraň.

K incidentu došlo okolo 01:20 miestneho času (07:20 SELČ) po slovnej potýčke medzi strelcom a 19-ročným mužom, ktorý je medzi zranenými. Podľa polície zatiaľ nie je jasné, či sa útočník a jeho obete poznali.

Pri streľbe v kancelárskej budove na Manhattane zomrelo na konci júla päť ľudí vrátane útočníka. Útočník po streľbe v mrakodrape na triede Park Avenue obrátil zbraň proti sebe.

V Spojených štátoch je hromadná streľba pomerne častým javom vzhľadom na širokú dostupnosť strelných zbraní, píše Reuters. V centrálnej časti New Yorku sú však podobné činy podľa amerických médií skôr ojedinelé.

Pri streľbe v kancelárskej budove na Manhattane zomrelo päť ľudí vrátane strelca
Viac na túto tému: #New York #streľba #Times Square