Na newyorskom Times Square došlo k streľbe, polícia zadržala mladíka

Strelné zranenia utrpela 18-ročná žena a dvaja muži vo veku 19 a 65 rokov, uviedol policajný hovorca. Polícia na mieste činu zaistila strelnú zbraň.
K incidentu došlo okolo 01:20 miestneho času (07:20 SELČ) po slovnej potýčke medzi strelcom a 19-ročným mužom, ktorý je medzi zranenými. Podľa polície zatiaľ nie je jasné, či sa útočník a jeho obete poznali.
Pri streľbe v kancelárskej budove na Manhattane zomrelo na konci júla päť ľudí vrátane útočníka. Útočník po streľbe v mrakodrape na triede Park Avenue obrátil zbraň proti sebe.
V Spojených štátoch je hromadná streľba pomerne častým javom vzhľadom na širokú dostupnosť strelných zbraní, píše Reuters. V centrálnej časti New Yorku sú však podobné činy podľa amerických médií skôr ojedinelé.Čítajte viac Pri streľbe v kancelárskej budove na Manhattane zomrelo päť ľudí vrátane strelca