Dve desiatky arabských a moslimských krajín odsúdili plán Izraela obsadiť mesto Gaza

Arabskí a moslimskí predstavitelia uviedli, že plán schválený izraelským bezpečnostným kabinetom v piatok predstavuje „hrubé porušenie medzinárodného práva a pokus o upevnenie nelegálnej okupácie a vnútenie hotovej veci… v rozpore s medzinárodnou legitimitou“.Čítajte viac Zlomový bod vojny: Izrael prevezme vojenskú kontrolu nad mestom Gaza. Británia, OSN a ďalší rozhodnutie kritizujú
Moslimské národy sa musia úplne zjednotiť a pracovať na zmobilizovaní medzinárodného spoločenstva proti plánu Izraela prevziať kontrolu nad mestom Gaza, vyhlásil dnes turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan na tlačovej konferencii v Egypte. Fidan sa tam stretol so svojím egyptským náprotivkom Badrom Abdalom Áttím a egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Turecký minister tiež oznámil, že bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Organizácie islamskej spolupráce (OIC).
Izraelský plán vyvolal kritiku aj zo strany OSN, Británie, Francúzska i ďalších krajín. Nemecko reagovalo oznámením, že neschváli žiadny ďalší vývoz zbraní, ktoré by Izrael mohol použiť pri svojej ofenzíve v Pásme Gazy.Čítajte viac Nečakaný krok Nemecka: Merz stopol zbrane pre Izrael, ktoré mohli zasiahnuť Pásmo Gazy
Turecko bolo medzi prvými krajinami, ktoré už skôr vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby zabránilo realizácii rozhodnutia izraelského vedenia. Cieľom izraelského plánu je podľa vyhlásenia tureckého ministerstva zahraničných vecí „nútene vysídliť Palestínčanov z ich vlastnej krajiny tým, že urobia Gazu neobývateľnou“. Izrael podľa Ankary musí okamžite ukončiť vojnu a začať rokovania smerujúce k dvojštátnemu riešeniu, ktoré predpokladá, že popri židovskom štáte vznikne aj štát palestínsky.
Izraelský plán už ostro odsúdilo aj Jordánsko, podľa ktorého ide o pokračovanie politiky extrémistickej vlády, ktorá systematicky útočí na civilnú infraštruktúru.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac podľa servera BBC uviedol, že krajiny, ktoré plán odsúdili a pohrozili sankciami, odhodlanie Izraela neoslabia.