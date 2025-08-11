Od Clintona po Trumpa. Partnerstvo, sklamanie, nevraživosť. Ako sa menili vzťahy Putina so šéfmi Bieleho domu?

Clinton o voľbách v Rusku
S Billom Clintonom Putin nemal možnosť dlhší čas udržiavať kontakt. Keď prvý z nich pomaly končil v Bielom dome, druhý ešte len začínal pôsobiť v Kremli. Dvakrát však spolu rokovali už po tom, čo si vtedajší ruský líder Boris Jeľcin v auguste 1999 vybral Putina za premiéra. Toho roku sa stretli v septembri na Novom Zélande a v novembri v Nórsku.
Clinton prízvukoval Putinovi význam slobodných volieb. Tie sa v Rusku potom konali do parlamentu v decembri 1999, o prezidentovi mali voliči rozhodnúť v júli 2000. „Ich priebeh je veľmi dôležitý. Povedal som to Borisovi. Je prvým zvoleným lídrom Ruska, ale bude aj prvým lídrom, ktorý pokojne odovzdá moc prostredníctvom volieb. Nikdy predtým ste to nerobili. Viem, že to nebude najjednoduchšie, ale je to mimoriadne dôležité," vyplýva z písomného záznamu amerického tlmočníka zo stretnutia lídrov, ktorý USA sprístupnili v archívoch po dvoch desaťročiach. Putin reagoval neutrálne: obmedzil sa na poznámku, že Rusi nečítajú volebný programy politikov a viac-menej sa rozhodujú podľa pohľadu do ich tváre.
Posledný deň roku 1999 Jeľcin prekvapil celý svet. Oznámil svoju abdikáciu, jeho právomoci dočasne prevzal Putin. Clinton už ten deň telefonoval Jeľcinovi, od ktorého sa dozvedel, že svojmu nástupcovi dal 90 dní, aby dokázal, že je schopný stáť na čele štátu. Lehota súvisela s tým, že podľa ústavy sa po odstúpení prezidenta musia voľby uskutočniť do troch mesiacov. V tomto prípade teda nie až v plánovanom termíne v júli 2000, ale už 26. marca. Putin zvíťazil už v prvom kole so ziskom viac ako 53 percent odovzdaných hlasov.Čítajte viac Po rokovaniach v Moskve opatrný optimizmus. Tlak na Rusko funguje, tvrdí Zelenskyj, no varuje pred trikmi Kremľa
Nepodporujem to a nie som tým viazaný
Zdalo sa, že vzťahy medzi Clintonom a Putinom kopírujú ich dobrú úroveň medzi lídrom USA a Jeľcinom. Clintonovi sa už blížil koniec jeho druhého funkčného obdobia, ale nijako to neovplyvnilo jeho záujem o budovanie dôvery medzi Washingtonom a Moskvou. V júni 2000 prijal pozvanie Putina na návštevu, v ruskej metropole bol až tri dni. „Putin je príjemný partner. Človek, ktorý je schopný vytvoriť silné Rusko," citoval vtedy denník Kommersant Clintona.
Program stretnutia i jeho priebeh nasvedčovali tomu, že obaja lídri vychádzajú spolu dobre. Podpísali niekoľko dohôd, Putin urobil Clintonovi prehliadku Kremľa, večerali pri jednom stole, ruský líder pripravil americkému hosťovi džezový koncert, pozreli si aj vystúpenie detského tanečného súboru.
V roku 2011 sa obaja stretli na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Clinton ako exprezident, Putin ako šéf Kremľa, ktorý bol už viac ako desaťročie pri moci. Pred dvomi rokmi Clinton prezradil, čo mu Putin vtedy povedal. Poznamenal, že sa necíti byť viazaný Budapeštianskym memorandom z roku 1994, podľa ktorého Ukrajina získala bezpečnostné záruky výmenou za zrieknutie sa jadrových zbraní, ktoré na svojom území zdedila po zániku Sovietskeho zväzu. Medzi signatármi dokumentu bol aj Clinton. „Viem, že Boris súhlasil s tebou, s Johnom Majorom (britský premiér), s NATO, ale nikdy to nepresadil cez ruský parlament. Nesúhlasím s tým, nepodporujem to a nie som tým viazaný," uviedol Clinton slová Putina, keď sa o tom v marci 2023 zmienil na jednej besede v New Yorku.Čítajte viac Pavel v BBC: Dočasná ruská okupácia časti Ukrajiny môže byť cenou za jej prežitie
Absolútne normálny človek, ktorý vníma veci realisticky
Po Clintonovi prišiel do Bieleho domu George Bush ml., ktorý sa s Putinom prvýkrát stretol v júni 2001 v Slovinsku. Z ich summitu zostáva v pamäti výrok vtedajšieho prezidenta USA: „Pozrel som sa mu do očí a cítil som jeho dušu, videl som priamočiareho a dôveryhodného človeka." A čo ňom povedal Putin? „Absolútne normálny človek, ktorý vníma veci realisticky."
Bushova ministerka zahraničných vecí Condoleezza Riceová neskôr označila výrok o duši Putina za chybu. „Nikdy sme sa nedokázali zbaviť dojmu, že Bush naivne dôveroval Putinovi a potom bol zradený."
Ďalšie mesiace ešte nijako nenaznačovali, že by vzťahy medzi Bushom a Putinom mohli ochladnúť. Po teroristických útokoch na USA 11. septembra 2001 ruský líder jednoznačne podporil americký boj proti terorizmu, ktorý súvisel s vojenskou odplatou v Afganistane. Inak to už vyzeralo po Bushovej invázii do Iraku v roku 2003. Putin sa hneval na Američanov aj pre revolúciu ruží v Gruzínsku a oranžovú revolúciu na Ukrajine, pretože ich podozrieval, že menia mocenské pomery v takzvanej zóne ruského vplyvu dokonca s výhľadom, že obidve krajiny ba sa mohli stať členmi NATO. Neskôr pribudli ďalšie spory (napríklad jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova, s čím Kremeľ doteraz nesúhlasí).
Ich druhý summit, ktorý sa konal vo februári 2005 v Bratislave, priniesol iba malý posun k lepšiemu v americko-ruských vzťahoch. Bush napríklad sľúbil Putinovi, že pomôže urýchliť vstup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie, ale ten sa toho dočkal až v roku 2012. A ukázalo sa, že každý z nich vidí demokraciu inak. Kým Bush vyjadril znepokojenie nad jej stavom v Rusku, naopak, Putin mu hovoril, že demokracia nie je anarchia.
Keď Bush v januári 2009 odchádzal z Bieleho domu po dvoch funkčných obdobiach, bol už svedkom prvej agresie Ruska proti nejakému zvrchovanému štátu a dôrazne ju odsúdil. Ruská armáda v auguste 2008 zaútočila proti Gruzínsku, aby si Moskva definitívne podmanila Abcházsko a Južné Osetsko, ktoré už dávnejšie predtým jednostranne vyhlásili nezávislosť. Ich samostatnosť uznáva spolu s Ruskom len hŕstka štátov (Nikaragua, Venezuela a malé ostrovné krajiny Nauru, Tuvalu, Vanuatu). V lete 2008 Putin už nebol prezident, lebo ústava mu neumožňovala vykonávať tretí mandát v rade, preto od mája toho roku ho v Kremli nahradil na štyri roky Dmitrij Medvedev. Rozhodujúce slovo v Moskve si však ponechal Putin, takže to platilo aj o vojenskom údere na Gruzínsko.
Putinove nohy na dvoch rôznych miestach
Keď sa Putin v máji 2012 vrátil do Kremľa, v Bielom dome vládol už viac ako tri roky Barack Obama. Spočiatku dúfal, že sa podarí zlepšiť vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou, ale bola to vidina. Po dvoch rokoch ďalšieho vládnutia Putina na východe Ukrajiny rozpútali boje proruskí separatisti a Rusko anektovalo Krym. Boli to udalosti, ktoré Obama nemohol akceptovať. Vzťahy sa ešte viac zhoršili v roku 2015, keď sa Putin rozhodol použiť silu v Sýrii, aby pomohol tamojšiemu diktátorovi Bašarovi Asadovi v boji proti povstalcom.
Obama a Putin sa osobne poznali už pred májom 2012, keď Putin prišiel späť do Kremľa po štvorročnej prestávke. Prvý raz spolu rokovali v júli 2009 v Moskve. Obama ako prezident, Putin ako predseda vlády. Bolo to v období, keď sa zdalo, že Moskva a Washington by mohli zlepšiť bilaterálne vzťahy po vážnych sporoch v predchádzajúcich rokoch Bushovej éry. Obama pred stretnutím hovoril o Putinovi trochu skepticky, keď ho viac-menej označil za rozpolteného človeka: „Putin stojí jednou nohou v starých spôsoboch robenia politiky a druhou nohou v nových."Čítajte viac Ruská ekonomika je v troskách, jedna vec ju však dorazí. Trump povedal, čo prinúti Putina prestať zabíjať
Po ich debate to vyzeralo na mierny optimizmus Obamu: „Som si vedomý nielen mimoriadnej práce, ktorú ste vykonali v mene ruského ľudu ako prezident, ale tiež ako premiér. Myslím si, že existuje skvelá príležitosť budovať americko-ruské vzťahy na oveľa silnejších základoch," povedal Putinovi (toho času predsedovi vlády).
S odstupom niekoľkých rokov sa nakoniec títo dvaja lídri obaja ako prezidenti ani raz nestretli na bilaterálnom summite, zoči-voči však rokovali na rôznych medzinárodných podujatiach. Obama mal pritom priletieť Moskvy v roku 2013, ale plánovanú návštevu zrušil. Dôvod? Rusko udelilo azyl americkému občanovi Ericovi Snowdenovi, ktorý pracoval v CIA a postaral sa o obrovský únik tajných dokumentov do médií, čím vážne ohrozil národnú bezpečnosť USA.
Ako videl Obama Putina v memoároch
Obama nevynechal zážitky s Putinom, keď napísal memoáre. V knihe o ňom poznamenal, že na ich prvom stretnutí sa pustil do zdanlivo nekonečného monológu, v ktorom podrobne tvrdil, ako USA ublížili záujmom Rusko za posledné dve desaťročia. Zvlášť poukázal na rozširovanie NATO. Po ich prvej debate v Moskve v roku 2009 to však Obama verejne neprezradil, napísal to až v memoároch, ktoré vyšli pred piatimi rokmi.
Kým v roku 2009 Obama chválil Putina za jeho prácu, v knihe ho hodnotil už inak. Prirovnal ho k vodcovi zločineckej skupiny, respektíve v ňom videl gangstra podobného mafiánom v USA v prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia. „Rusko je krajina, ktorej sa možno báť, ale nie ju napodobňovať," podotkol Obama a dodal, že málokto v civilizovanom svete hľadá svoj vzor v Putinovom režime.Čítajte viac Expert: Trump varí demokraciu v USA ako žabu. Je to politický jednorožec
Mimochodom, o napätých vzťahoch medzi Obamom a Putinom svedčí to, čo sa udialo na summite G20 v roku 2013 (konal sa v Petrohrade, stretli sa tam lídri dvadsiatich najväčších ekonomík sveta). „Zasadací poriadok bude podľa anglického jazyka," povedal vtedy hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre noviny Izvestija. Čiže nie podľa azbuky napriek tomu, že podujatie sa konalo v Rusku. Použitím angličtiny organizátori dosiahli to, že Obama a Putin nesedeli blízko seba, ale nakoniec ich oddeľovalo päť ďalších zúčastnených lídrov (zmenilo sa poradie názvov štátov v anglickom jazyku).
Po odchode Obamu z Bieleho domu v januári 2017 prevzal moc v USA Donald Trump. Zoči-voči rokoval s Putinom doteraz jedenkrát, udialo sa to v júli 2018 vo Fínsku. Agendu rokovania vopred nezverejnili, potom vysvitlo, že sa rozprávali hlavne o Sýrii, Iráne a Kryme. Usporiadali spoločnú tlačovku, na ktorej Trump zanechal zvláštny dojem. Napriek tvrdeniam Washingtonu, že Rusko zasahovalo do predvolebnej kampane v USA, Trump fakticky poprel, že by s tým malo niečo do činenia. Rozpaky vyvolala aj samotná podoba stretnutia s Putinom: Trump si naň nezobral amerického tlmočníka, v miestnosti nesedel nikto ďalší z jeho delegácie. Zostali nezodpovedané otázky, o čom všetkom sa mohol baviť s Putinom…
Prvýkrát Biden s oslobodením väzňov u Putina nepochodil
Joe Biden sa ako šéf Bieleho domu sa stretol s Putinom iba raz, bolo to v júni 2021 vo Švajčiarsku (predtým sa už videli, keď vykonával funkciu viceprezidenta USA). Od rokovania v Ženeve sa neočakávali nijaké veľké kladné výsledky, čo sa potom potvrdilo. Bidenovi sa nepodarilo presvedčiť Putina, aby urýchlene prepustil z väzenia dvoch amerických občanov. Trevora Reeda odsúdili na deväť rokov za údajné napadnutie ruského policajta a Paula Whelan obžalovaného zo špionáže poslali až na šestnásť rokov za mreže.
Prvý z nich sa nakoniec dostal na slobodu v apríli 2022 výmenou za milosť pre ruského pilota, ktorého v USA odsúdili za pašovanie drog. Whelan si musel počkať na návrat do vlasti do augusta 2024, keď sa Biden a Putin dohodli na rozsiahlej výmene väzňov.
Jedna vec, ktorá v Ženeve vyšla, bola dohoda medzi Bidenom a Trumpom o normalizácii diplomatických vzťahov. Ruský veľvyslanec sa vrátil do Washingtonu a americký ambasádor do Moskvy. Ich dočasné stiahnutie súviselo s tým, že Biden v marci 2021 veľmi nahneval Putina, keď v jednom rozhovore súhlasil s názorom, že Putin je vrah. Spájalo sa to hlavne s pokusom zabiť najznámejšieho ruského opozičného politika Alexeja Navaľného a s inými podobnými kauzami. V auguste 2020 Navaľného otrávili novičkom, život mu nakoniec zachránili lekári v Nemecku (už však nie je nažive, záhadne zomrel vo februári 2024 vo väzení v Rusku).
Od stretnutia v Ženeve uplynulo zhruba osem mesiacov a vzťahy medzi Bidenom a Putinom sa už zlepšiť nemohli, pretože ruská armáda vo februári 2022 vtrhla na Ukrajinu. Biden sa postavil na obranu napadnutého štátu, zabezpečil mu dôležité dodávky zbraní. Aby sme boli objektívni, jedna vzájomná dohoda potom vznikla medzi týmito lídrami: v auguste 2024 sa dohodli na najväčšej výmene väzňov od skončenia druhej svetovej vojny (vtedy sa dostal na slobodu aj Whelan).
Od januára tohto roku je v Bielom dome znovu Trump. Spolu s Putinom ho teraz čaká jedno z najdôležitejších stretnutí v živote. Ich debata v piatok 15. augusta ukáže alebo aspoň poodhalí, či je nádej na ukončenie vojny proti Ukrajine reálna.