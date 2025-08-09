Pri Kurilských ostrovoch zaznamenali silné zemetrasenie

Stredisko o tom informovalo na svojich stránkach; o prípadných škodách zatiaľ nie sú správy. Oblasť na konci júla zasiahlo pri Kurilských ostrovoch zemetrasenie o sile 8,8 stupňa. Hoci patrilo medzi desať najsilnejších zemetrasení, o ktorých sú vedecké záznamy, tieto otrasy nespôsobili výraznejšie škody.
Tichomorské štáty dnes zatiaľ vyhlásili varovanie pred vlnami cunami.
Podľa údajov EMSC bolo zemetrasenie zaznamenané krátko po 16.04 h. Ohnisko sa nachádzalo podľa strediska východne od Kurilských ostrovov v hĺbke desiatich kilometrov. Oblasť je dlhodobo seizmicky aktívna.