Pri Kurilských ostrovoch zaznamenali silné zemetrasenie

Európske seizmologické stredisko EMSC zaznamenalo dnes po 16.00 h SELČ pri Kurilských ostrovoch v Tichom oceáne zemetrasenie o sile šiestich stupňov.

09.08.2025 19:06
Moment zemetrasenia na ruskom Ďalekom východe (archívne video)
Stredisko o tom informovalo na svojich stránkach; o prípadných škodách zatiaľ nie sú správy. Oblasť na konci júla zasiahlo pri Kurilských ostrovoch zemetrasenie o sile 8,8 stupňa. Hoci patrilo medzi desať najsilnejších zemetrasení, o ktorých sú vedecké záznamy, tieto otrasy nespôsobili výraznejšie škody.

Tichomorské štáty dnes zatiaľ vyhlásili varovanie pred vlnami cunami.

Podľa údajov EMSC bolo zemetrasenie zaznamenané krátko po 16.04 h. Ohnisko sa nachádzalo podľa strediska východne od Kurilských ostrovov v hĺbke desiatich kilometrov. Oblasť je dlhodobo seizmicky aktívna.

