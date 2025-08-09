Pravda Správy Svet V americkom Centre pre kontrolu chorôb došlo k streľbe, zahynul policajt aj útočník

V americkom Centre pre kontrolu chorôb došlo k streľbe, zahynul policajt aj útočník

Pri streľbe v sídle amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré patrí medzi najvýznamnejšie zdravotnícke úrady v Spojených štátoch, zomreli v Atlante dvaja ľudia. Podľa médií ide o strelca a policajta. Streľbu vyšetruje polícia, ktorá sa snaží objasniť dôvody útoku.

09.08.2025 19:57
CDC, streľba Foto: ,
Muž, ktorý v americkom štáte Georgia spustil paľbu v blízkosti kampusov Emoryho univerzity a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v meste Atlanta, je mŕtvy. 9. 8. 2025
debata

Podľa dnešného vyhlásenia vyšetrovacích úradov je strelcom tridsaťročný muž z mesta Kennesaw. To sa nachádza v štáte Georgia neďaleko Atlanty, kde má CDC svoje hlavné sídlo.

Policajti našli zbraň, z ktorej útočník strieľal, a aj ďalšie strelné zbrane. Streľba poškodila štyri budovy v areáli sídla CDC, uviedla šéfka úradu Susan Monarez. Strelec strieľal na fasády a okná budov.

Motív útoku je nejasný. CDC však rieši otázky, ktoré niekedy vzbudzujú u verejnosti silné emócie, napríklad odporúčania a pravidlá pre očkovanie.

streľba new york brooklyn Čítajte aj Na newyorskom Times Square spustil mladík paľbu, polícia ho zadržala
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Atlanta #streľba