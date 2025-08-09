V americkom Centre pre kontrolu chorôb došlo k streľbe, zahynul policajt aj útočník

Podľa dnešného vyhlásenia vyšetrovacích úradov je strelcom tridsaťročný muž z mesta Kennesaw. To sa nachádza v štáte Georgia neďaleko Atlanty, kde má CDC svoje hlavné sídlo.
Policajti našli zbraň, z ktorej útočník strieľal, a aj ďalšie strelné zbrane. Streľba poškodila štyri budovy v areáli sídla CDC, uviedla šéfka úradu Susan Monarez. Strelec strieľal na fasády a okná budov.
Motív útoku je nejasný. CDC však rieši otázky, ktoré niekedy vzbudzujú u verejnosti silné emócie, napríklad odporúčania a pravidlá pre očkovanie.Čítajte aj Na newyorskom Times Square spustil mladík paľbu, polícia ho zadržala