Čo si myslí Kelloggova dcéra o Ukrajine? Varuje, aby Trump nedopadol ako britský líder, keď ustúpil Hitlerovi

Čo si myslí Kelloggova dcéra o Ukrajine? Varuje, aby Trump nedopadol ako britský líder, keď ustúpil Hitlerovi

Jej otcovi patrí veľmi dôležitá úloha pri hľadaní diplomatického spôsobu vedúceho k ukončeniu vojny na území napadnutého štátu a ona dáva najavo nevôľu s americkým plánom, ktorý by mal zastaviť ruskú inváziu. Reč je o Meaghan Mobbsovej, dcére Keitha Kellogga, ktorý pôsobí vo funkcii osobitného vyslanca prezidenta USA pre Ukrajinu. Vo svojom najnovšom príspevku na sociálnej sieti X spochybnila predstavu Bieleho domu, ktorá by mohla vyhovovať ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi.

10.08.2025 06:00
Trump Transition Pentagon Foto: ,
Donald Trump a Keith Kellogg. Snímka je z roku 2017, čiže z Trumpovho prvého funkčného obdobia v Bielom dome. Kellogg teraz pôsobí ako jeho osobitný vyslanec pre Ukrajinu.
Príspevok Mobbsovej je síce stručný, ale veľmi jasný: „Je čoraz jasnejšie, že prezident Trump stojí na križovatke Churchilla a Chamberlaina. Jeho voľba určí nielen osud Ukrajiny, ale aj budúcu bezpečnosť Spojených štátov a slobodného sveta." V tomto kontexte ešte zdôraznila, že nie je možné obchodovať so suverenitou iného štátu výmenou za ilúziu stability.

Neville Chamberlain bol britský premiér, ktorý v septembri 1938 v mene Spojeného kráľovstva podpísal Mníchovskú dohodu, ktorá nacistickému Nemecku vyšla v ústrety. Hitler získal časť územia Československej republiky. Ilúzia Chamberlaina o tom, že po ústupkoch führerovi sa podarilo vyhnúť rozpútaniu veľkej vojny, netrvala dlho. Nielenže Hitler o necelý rok napadol Poľsko, ale od septembra 1940 začali padať prvé nemecké bomby na Londýn. Naopak, Winston Churchill, ktorý sa stal predsedom vlády v máji 1940, sa vzoprel Tretej ríši a patril medzi hlavných strojcov víťazstva nad hitlerovcami.

Mobbsová zjavne narážala na plán, podľa ktorého by si Rusko a Ukrajina mali vymeniť nejaké územia. Znamenalo by to, že Ukrajinci sa vzdajú veľkej rozlohy okupovaných území a Rusi im vrátia niečo z toho, čo im pritom nepatrí, čiže časť obsadeného teritória.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Putin nemôže počítať s tým, že Kyjev bude súhlasiť s jeho predstavou výrazných územných ziskov. „Putin teraz chce, aby mu odpustili, že obsadil juh našej Chersonskej oblasti, Záporožie, celé územie Luhanskej oblasti, Doneckej oblasti, Krym. Tento druhý pokus o rozdelenie Ukrajiny mu neumožníme. Poznáme Rusko – kde je prvý pokus, tam je druhý, tretí," citovala ho agentúra UNIAN.

Vráťme sa k Mobbsovej. Jej príspevok stojí za povšimnutie nielen preto, že je dcéra Kellogga. Mobbsová sa už dlhšiu dobu angažuje v dobročinnej pomoci pre Ukrajincov. Kedysi pôsobila v americkej armáde výsadkárov. Vyštudovala klinickú a súdnu psychológiu. Pracuje ako šéfka Nadácie Romulusa Weathermana. Charitatívna organizácia je pomenovaná po zosnulom americkom vojnovom veteránovi, ktorý bojoval v druhej svetovej vojne, potom sa živil ako novinár (nadáciu založili po jeho smrti členovia rodiny).

Mobbsová naposledy navštívila Ukrajinu v marci tohto roku. Obrancov napadnutej vlasti povzbudila a zamyslela sa nad dôležitosťou bezpečného života: „Obávam sa, že niektorí z nás na Západe boli tak pohltení myšlienkou mieru, že zabudli na jej skutočný význam. Mier za každú cenu nie je mier – je to kapitulácia zahalená do falošného rúcha cnosti," citoval ju vtedy denník Washington Post. Mobbsová, ktorá sa v Kyjeve zúčastnila na otvorení výstavy venovanej ukrajinským vojakom, tak podporila Zelenského v jeho odhodlaní nepoddať sa Putinovi.

Nadáciu, ktorú riadi Mobbsová, rozdelila na Ukrajine už rozsiahlu humanitárnu pomoc v celkovej hodnote 150 miliónov dolárov. Často ide hlavne o lieky, pričom dobrovoľníci ich poskytujú civilistom v ťažko dostupných oblastiach.

Príspevok, v ktorom Mobbsová varuje Trumpa, aby nedopadol ako Chamberlain, patrí medzi jej viaceré reakcie na sociálnej sieti na dianie spojené s Ukrajinou. Ozvala sa napríklad aj pred desiatimi dňami, keď hlavné mesto čelilo novým ruským útokom zo vzduchu, pričom v Kremli už vedeli, že Trump varoval pred uvalením tvrdších sankcií v prípade, že ruský líder v stanovenej lehote nezastaví vojnu. „Kyjev sa nachádza pod masívnym útokom dronov. Nenechajte sa pomýliť, toto je Putinova reakcia na ultimátum prezidenta Trumpa. Testuje americké odhodlanie a silu," upozornila Mobbsová.

Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine #Keith Kellogg