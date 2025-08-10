ONLINE: Veľké európske štáty odkázali Trumpovi a Putinovi: Cestu k mieru neurčujte bez Ukrajiny

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 264 dní
6:00 Cestu k mieru na Ukrajine nemožno určiť bez Ukrajiny, uviedli v spoločnom vyhlásení lídri Británie, Fínska, Francúzska, Talianska, Nemecka a Poľska a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Nevyhnutným predpokladom pre rokovania je podľa nich prímerie.
Plán postupu zverejnili zástupcovia európskych štátov po tom, ako v sobotu rokovali o snahe amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. O pláne už počas soboty informoval americký denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na informované zdroje.Čítajte viac Ako sa môže skončiť vojna na Ukrajine? Toto je päť možných scenárov
V piatok 15. augusta sa Trump stretne na Aljaške so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Pôjde o bilaterálnu schôdzku, Biely dom však podľa informácií stanice NBC News stále zvažuje, že na Aljašku pozýva tiež ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Zdieľame presvedčenie, že diplomatické riešenie musí chrániť životne dôležité bezpečnostné záujmy Ukrajiny a Európy,“ uvádza vyhlásenie, ktorého znenie zverejnila v noci na nedeľu britská vláda. Medzi tieto záujmy podľa neho patria „robustné a dôveryhodné bezpečnostné záruky, ktoré umožnia Ukrajine účinne brániť svoju suverenitu a územnú celistvosť“.
„Cesta k mieru na Ukrajine nemôže byť určená bez účasti Ukrajiny,“ dodáva vyhlásenie s tým, že Ukrajina má slobodu rozhodovať o svojom vlastnom osude.
Podľa európskych predstaviteľov môžu zmysluplné rokovania prebiehať len v kontexte prímeria či obmedzenia bojov. „Súčasná línia kontaktu by mala byť východiskovým bodom rokovaní,“ uviedli. Vyjadrili tiež presvedčenie, že medzinárodné hranice nemožno meniť silou, a vyslovili sa za zachovanie tlaku na Rusko s cieľom prinútiť ho k ukončeniu svojej invázie.
Väčšina Ukrajincov v súčasnosti uprednostňuje ukončenie vojny s Ruskom prostredníctvom rokovaní, keďže podpora boja až do víťazstva od začiatku konfliktu prudko klesla. Hoci ich nádeje na vstup do NATO a Európskej únie vybledli a súhlas s vedením USA prudko klesol, Ukrajinci stále považujú EÚ, Spojené kráľovstvo a USA za kľúčové faktory ukončenia vojny. Väčšina však pochybuje, že sa tak stane v blízkej budúcnosti. Uviedol to Benedict Vigers z Gallupovho ústavu v komentári k prieskumu, ktorý ústav vykonal.
Agentúra Bloomberg v piatok napísala, že Washington a Moskva pripravujú dohodu o prímerí na Ukrajine, ktorá potvrdí ruské teritoriálne zisky na východe Ukrajiny, najmä v Donbase. Moskva si chce tiež ponechať polostrov Krym, ktorý zabrala už v roku 2014. Trump v piatok v Bielom dome hovoril o výmene území, ktoré „bude na prospech oboch strán“.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii od februára 2022. Zelenskyj v sobotu varoval, že akékoľvek riešenie rusko-ukrajinského konfliktu urobené bez účasti Ukrajiny bude riešením proti mieru. Dodal, že Ukrajinci nevydajú svoju krajinu okupantom.
6:00 Biely dom zvažuje, že pozve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Aljašku, kde sa má americký prezident Donald Trump 15. augusta stretnúť so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Uviedla to v sobotu stanica NBC News. Hlavnou témou stretnutia má byť podľa očakávania situácia na Ukrajine, ktorú Rusko vojensky napadlo.
Trump v sobotu oznámil, že sa s Putinom stretne v piatok 15. augusta na Aljaške. Ďalšie podrobnosti k schôdzke nezverejnil. Miesto i termín konania summitu neskôr potvrdil poradca Kremľa Jurij Ušakov a povedal, že Moskva očakáva, že ďalšie stretnutie oboch prezidentov sa uskutoční v Rusku.
Správa NBC sa odvoláva na vysokopostaveného amerického činiteľa a tri osoby, ktoré boli o interných diskusiách v Bielom dome informované.
„Diskutuje sa o tom,“ citovala stanica jedného z ľudí oboznámeného s obsahom rokovania.
Vysokopostavený americký činiteľ a ľudia oboznámení s rozhovormi zároveň uviedli, že návšteva Zelenského zatiaľ nebola s konečnou platnosťou dohodnutá a nie je jasné, či sa Zelenskyj nakoniec rokovania na Aljaške zúčastní.
Vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej administratívy k tomu povedal, že je to „rozhodne“ možné. „Všetci silno dúfajú, že k tomu dôjde,“ dodal.
Trump podľa neho zostáva otvorený možnosti trojstranného summitu s oboma lídrami. Momentálne sa ale Biely dom „sústredí na prípravu bilaterálnej schôdzky, o ktorú požiadal prezident Putin,“ povedal činiteľ.