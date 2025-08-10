Taliani protestovali proti megamostu z pevniny na Sicíliu: Drahý, nebezpečný, obohatí sa mafia

Stavbu kritizujú kvôli vysokej cene, hrozbe zemetrasenia, dopadu na životné prostredie i obavám, že sa na nej obohatí mafia. Informovala o tom agentúra AP.
Talianske ministerstvo dopravy v stredu oznámilo, že výstavbu mosta cez Messinskú úžinu schválil medzirezortný výbor dohliadajúci na strategické verejné investície. Prípravné práce by sa mohli začať už koncom leta a samotná výstavba by sa mala začať na budúci rok.Čítajte viac Aj Čína zbledne závisťou. Rím postaví megamost, Taliansko sa jeho výstavbou „zapíše do dejín“
Podľa ministra dopravy Mattea Salviniho tento projekt v hodnote 13,5 miliardy eur prispeje aj k rýchlejšiemu rozvoju regiónov na juhu Talianska a prinesie až 120 000 pracovných miest.
Tieto argumenty však odporcov stavby nepresviedčajú. Prekáža okrem iného to, že kvôli stavbe mosta bude musieť byť vyvlastnený majetok asi 500 rodín.
„Na Messinskú úžinu nemožno siahnuť,“ kričali protestujúci pri protestnom pochode v meste Messina. Mnohí niesli transparenty s nápisom „No Ponte“, teda „Nie mostu“. Podľa organizátorov sa protestu zúčastnilo približne 10 000 ľudí.
O moste, ktorý by spojil Sicíliu s južným regiónom Kalábrie, uvažovali už starí Rimania. V novodobej histórii vypísala prvú súťaž na túto stavbu talianska vláda v roku 1969, ďalšie vlády od projektu striedavo upúšťali či sa k nemu vracali. Súčasný kabinet premiérky Giorgie Meloniovej schválil dekrét o obnove projektu v marci 2023, teda niekoľko mesiacov po nástupe do úradu.Čítajte viac Miliardový most na Sicíliu má posilniť obranu Európy, tvrdí Rím. NATO zatiaľ mlčí, opozícia hovorí o výsmechu občanom